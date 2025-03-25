文大引進滷味販賣機「24小時供餐」　學生搶買：夜讀救星

▲文化大學體育館引進滷味自動販賣機。（圖／文化大學提供）



記者陳威廷／台北報導

文化大學校園生活再升級！近期在體育館二樓設置的「沈月雲滷味自動販賣機」，讓學生能夠全天候享受美味。無論是運動後需要補充體力，還是晚間讀書時想吃點小吃，都能隨時購買滷味與各式飲品，讓許多學生直呼：「真的太方便了！」未來還會增加麵包、零食自動販賣機，提供更多選擇。

體育室主任黃士魁表示，文大體育館是全台最具多元化的場館，不僅舉辦大型國際賽事，還致力於打造兼具運動、休閒與社交功能的空間。為了讓教職員生更愛上運動，體育館引進了多種自動販賣機，販售滷味、吐司、泡麵及能量飲料等，運動時間從早上七點到晚上九點，非常符合大家的生活作息。

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「沈月雲滷味」起源於士林夜市，以無添加、滷製入味的風味迅速走紅，成為西門町等地的超人氣品牌。此次文大特別引進滷味自動販賣機，提供多達十多種經典滷味，包括豆干、百頁豆腐、鴨翅、雞心、海帶等，價格介於40至80元之間。搭配24小時營業的飲料販賣機，學生無論何時都能輕鬆購買，未來還將導入多元支付方式，增加便利性。

滷味自動販賣機的引進，在校園內引發熱議。體育館二樓原本就有飲料販賣機，不少學生在社群媒體上分享心得，表示：「運動後來一份滷味，超幸福！」「隨時都能買到，不必特地跑到校外覓食，真是太方便了！」學生們也期待未來有更多餐飲選擇。

文化大學積極提升校園生活品質，從胖卡餐車到多元餐飲，現更引進多款無人販售機，讓學生生活更便捷。滷味自動販賣機的設置，不僅提供更多美食選擇，也展現了學校對學生需求的用心。未來，文大將持續引進更多創新設施，打造更便利、舒適的學習與生活環境。

▲文大學生排隊買滷味。（圖／文化大學提供）