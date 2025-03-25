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「台南國家美術館」籌備處揭牌！台灣百年「近現代美術」有家了

▲▼「台南國家美術館籌備處」在3月25日舉行揭牌儀式，同時「福爾摩沙時代——台灣近現代美術的知識啟蒙」大展開幕。（圖／記者林育綾攝）

▲「台南國家美術館籌備處」在3月25日正式揭牌。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台南報導

「台南國家美術館」籌備處在今（25日）舉行揭牌儀式，同時「福爾摩沙時代——台灣近現代美術的知識啟蒙」大展也開幕，回顧台灣近現代美術的百年發展，能見到多件重要的國寶級作品，如陳澄波從未曝光的《南海普陀山》、黃土水《甘露水》、張大千《廬山圖》及其他重要古物等。

▲▼台南市政府無償撥用「台南市美術館2館」，籌設「台南國家美術館」。（圖／記者林育綾攝）

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▲台南市政府無償撥用「台南市美術館2館」，籌設「台南國家美術館」。（圖／記者林育綾攝）

文化部2018年起推動「重建台灣藝術史」，而多年來，藝術界及前輩藝術家的家屬，一直呼籲成立第二座「國家級近現代美術館」，系統性地呈現台灣藝術史的發展。

考量現有的國立台灣美術館，難以單獨負荷，後續由台南市政府無償撥用「台南市美術館2館」，籌設「台南國家美術館」，專注於1895至1960年間的台灣近現代美術。「台南國家美術館籌備處」將在2年內完成近現代美術領域的研究、場館發展規劃、典藏制度的訂定，並研議成立行政法人法制作業。

▲▼「台南國家美術館籌備處」在3月25日舉行揭牌儀式，同時「福爾摩沙時代——台灣近現代美術的知識啟蒙」大展開幕。（圖／記者林育綾攝）

▲「台南國家美術館籌備處」在3月25日舉行揭牌儀式。（圖／記者林育綾攝）

今下午在南美館2館入口處，進行揭牌儀式。同時，南美館2館即日起舉行「福爾摩沙時代—台灣近現代美術的知識啟蒙」展覽，是籌備處成立，由南美館進行策劃的首檔重量級展覽，回顧了台灣近現代美術的百年發展。同時展現台南作為「台灣文化心臟」的重要地位，帶觀眾了解台灣美術的歷史脈絡、文化根源。

▲▼「台南國家美術館籌備處」在3月25日舉行揭牌儀式，同時「福爾摩沙時代——台灣近現代美術的知識啟蒙」大展開幕。（圖／記者林育綾攝）

▲「福爾摩沙時代」展覽開展，黃土水的雕塑《甘露水》迎接大眾，象徵百年美學啟蒙的起點。（圖／記者林育綾攝）

展覽橫跨日治時期到戰後，匯集210件作品、158位藝術家，展示各種藝術風格和思潮，包括「地方色彩」、「國族意識」與「現代性」等討論，回顧台灣美術在「外來」與「本土」雙重影響下的發展。透過8大主題，展覽展示出台灣美術的百年風華，藉此喚起國人對本土文化的深刻思考與認同。

展覽中能欣賞多件國寶級作品，如陳澄波未曝光的《南海普陀山》、黃土水《甘露水》、張大千《廬山圖》等，這些作品是台灣美術歷史的縮影，也見證了台灣美術歷史、藝術家的創新精神。

▲▼「台南國家美術館籌備處」在3月25日舉行揭牌儀式，同時「福爾摩沙時代——台灣近現代美術的知識啟蒙」大展開幕。（圖／記者林育綾攝）

▲陳澄波未曝光作品《南海普陀山》也能在展覽欣賞。（圖／記者林育綾攝）

其中一間展覽室更設有「沉浸式影像科技」，將陳澄波、郭柏川、李梅樹、林玉山、許武勇等台灣藝術前輩的經典作品，轉化為環場影像，讓觀眾身歷其境，感受藝術家創作的時代氛圍與美學。透過高解析度投影、動態影像呈現作品，結合音樂、地面感應互動裝置，多種感官體驗設計，讓觀眾能「走入」畫中，近距離體驗筆觸、色彩、構圖之美。

▲▼「台南國家美術館籌備處」在3月25日舉行揭牌儀式，同時「福爾摩沙時代——台灣近現代美術的知識啟蒙」大展開幕。（圖／記者林育綾攝）

▲其中一間展覽室更設有「沉浸式影像科技」。（圖／記者林育綾攝）

策展人白適銘教授興奮表示，「台灣近現代美術有家了！」而甫上任的南美館董事長游文玫，也表達了對展覽的高度讚揚，強調展覽不僅是一次美術的展示，更是文化傳承的重要時刻。 

文化部指出，陳澄波、郭柏川、郭雪湖、蒲添生、張萬傳、潘春源、潘麗水、潘瀛洲、鄭世璠、陳夏雨、黃歌川、楊英風、陳陽春等前輩藝術家家屬，紛紛表達捐贈作品意願，今日並出席揭牌典禮，也在眾人見證下，由家屬代表共同簽署捐贈典藏意向，表達對國家成立台南國家美術館的支持，期盼未來由國家保存、研究及常態展示台灣美術史重要美術資產。

▲▼「台南國家美術館籌備處」在3月25日舉行揭牌儀式，同時「福爾摩沙時代——台灣近現代美術的知識啟蒙」大展開幕。（圖／記者林育綾攝）

▲多位前輩藝術家的後代、家屬，紛紛簽署捐贈書，將作品捐贈。（圖／記者林育綾攝）

文化部長李遠則說，今年2025年推動「重建台灣藝術史2.0」，除了將之前的成果展現，也推動台灣前輩藝術家的常設展，並辦理國家美術館籌備處。

但他話鋒一轉也提到，最近有一件比較遺憾的事情，這些年蒐藏和得到的大量的捐贈作品，遇到保存庫房空間不足的問題，所以今年文化部編了1億元，作為改造台南首府大學成為新的庫存空間，「結果這筆預算被全數刪除。」

李遠說，「當下我很難過，不過很快的我就釋懷了」，因為這件事情和這100年來台灣在歷史上受到的不平等對待，還有前輩藝術家們所遭受到苦難比起來，這樣的挫折不算什麼。

「台灣的曙光來臨了嗎？我認為當我們選擇了自由民主的體制，人民可以當家作主，籠罩在台灣上空的烏雲和四周的黑暗已經漸漸褪去。我們可以用自己的方式詮釋我們的歷史、我們的藝術史。現在，不管別人如何稱呼我們，是台灣，是中華民國台灣，還是中華民國，我們絕不會低人一等。」

▲▼「台南國家美術館籌備處」在3月25日舉行揭牌儀式，同時「福爾摩沙時代——台灣近現代美術的知識啟蒙」大展開幕。（圖／記者林育綾攝）

▲「福爾摩沙時代——台灣近現代美術的知識啟蒙」在南美館2館展出。（圖／記者林育綾攝）

「福爾摩沙時代—台灣近現代美術的知識啟蒙」
展出日期：2025年3月25日～2025年7月6日
展覽地點：台南市美術館2館 展覽室 A-I
展出時間：平日10:00-18:00，周六10:00-21:00，周一休館

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