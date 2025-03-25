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別再說老人痴呆了！醫曝失智症6大警訊　家人注意行為差異

▲▼心理師林勇勝向玉里醫院的各職類員工及社區長照服務的民眾，講授《失智症的預防及延緩》。（圖／玉里醫院提供，下同）

▲▼心理師林勇勝向玉里醫院的各職類員工及社區長照服務的民眾，講授《失智症的預防及延緩》。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

超高齡社會，失智症不是少數人的問題，而是我們每個社區、每個家庭都可能面對的挑戰。衛福部玉里醫院日前邀請到北榮玉里分院臨床心理師林勇勝向玉里醫院的各職類員工及社區長照服務的民眾，講授《失智症的預防及延緩》，希望讓社區民眾對於失智症的概念有更進一步的認識，並鼓勵加入失智友善天使行列。

▲▼心理師林勇勝向玉里醫院的各職類員工及社區長照服務的民眾，講授《失智症的預防及延緩》。（圖／玉里醫院提供，下同）

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林勇勝心理師開場提到，過去常稱失智症為「老年痴呆症」，這名稱不僅帶有歧視意味，也讓很多人因此抗拒就醫。現在已正名為「失智症」或「認知功能障礙症」，希望大家能以更包容、理解的眼光來面對這個疾病。

林心理師分享常見的失智症警訊，包括：

1. 常常找不到東西、反覆講同樣的話
2. 忘記親人的名字
3. 出門忘了穿褲子
4. 經過自己家門卻沒認出來
5. 不知不覺走到廟裡和廟公泡茶
6. 甚至把鈔票當垃圾丟了

▲▼心理師林勇勝向玉里醫院的各職類員工及社區長照服務的民眾，講授《失智症的預防及延緩》。（圖／玉里醫院提供，下同）

林勇勝心理師分享常見的失智症警訊。

林心理師提醒：「當自己或親人有與過去差異明顯的行為，或和同齡朋友相比明顯異常時，務必要提高警覺，儘早就醫檢查。神經內科或精神科都是很好的選擇，早期發現、早期治療效果最好！『失智友善社區』更是一個讓失智者感到被接納、被理解的地方，不只幫助他們維持日常生活，更重要的是讓他們能安心地參與社區活動，有尊嚴、有安全感地活出每一天。」

講座現場氣氛熱絡，不僅學到實用知識，還有不少人當場填寫認同卡，正式加入「失智友善天使」的行列！

▲▼心理師林勇勝向玉里醫院的各職類員工及社區長照服務的民眾，講授《失智症的預防及延緩》。（圖／玉里醫院提供，下同）

推動『失智友善社區』讓失智者感到是被接納、被理解的地方。

玉里醫院自112年承辦此計畫至今，營造富里鄉、玉里鎮、卓溪鄉為失智友善社區，獲得大眾肯定與支持，推動失智友善社區的重要角色是失智友善天使，該院特別辦理失智友善天使培訓的課程，希望透過知識的提升，能更瞭解失智長者的世界及需求，施予友善的態度，並協助其資源轉介，期望讓更多人理解失智者的世界、懂得如何以同理心對待，一同邁向「失智友善社區」的願景。

想加入失智友善天使的行列請洽：（03）8861310#195 葉小姐 (03)8861310 黃護理長

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關鍵字：

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