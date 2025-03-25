永康街1間店開門就排隊！　內行人揭「韓人買爆」原因：太便宜

▲永康街有一間洋酒行外總是吸引大批韓國遊客在此大排長龍。有網友見狀不解發問：「到底在排啥？」（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

位在台北市大安區的永康商圈，因美食吸引大批觀光客造訪，還曾在2022年被英國雜誌《Times Out》獲選為「全球最酷街道」第4名。不過除了各種美食名店之外，其實永康街有一間洋酒行外總是吸引大批韓國遊客在此大排長龍。有網友見狀不解發問：「到底在排啥？」對此，有內行指出由於「稅金問題」，導致韓國洋酒價格至少是台灣2到3倍，再加上台灣品牌的「噶瑪蘭威士忌」曾經獲得國際大獎，所以吸引許多韓國遊客來台，一定要到洋酒行朝聖。

近日，有網友在Threads上傳影片發問：「永康街這間洋酒到底在排啥？全都是韓國人，有趣！」貼文曝光後，引發網友熱議，許多網友紛紛回應，「我經過也是好奇， 都是韓國人」、「終於有人問了，我每個禮拜經過，真的很好奇為什麼！」、「有沒有買酒大師可以介紹一下，這家價格是真的有比其他家便宜嗎？因為他們的主要目標KAVALAN跟高粱，應該台灣大多的酒商都可以買到才對。」

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▲連在Google地圖上，都可以看到有年輕客人購物完在店外坐著休息。

對此，有網友解釋，永康街上這間洋酒行，因為在台韓國網紅的介紹，因此在韓國網路上非常有名，店內有不少比較稀有的酒種，價格也比一般店面便宜。此外，台灣的自有威士忌品牌「噶瑪蘭威士忌」在國際間非常有名，許多韓國名人如韓國名導朴贊郁、BTS防彈少年團的隊長金南俊都曾大力推薦，因此在韓國非常受歡迎。

此外，還有網友指出，台灣對於威士忌的課稅十分便宜，以至於國外遊客來台灣買酒帶回國內，價格可能只有在當地買的幾分之一，非常划算，「在台灣威士忌酒精1度課徵2.5元，40%濃度的威士忌只課70元（0.7L為例），進口稅是0，只課營業稅5%，所以外國人來台灣一定是買威士忌居多，因為真的很便宜」、「進口酒在韓國國內賣超級貴，大概有台灣賣價的2、3倍貴，所以來台灣買高級酒，買越貴的會越值得」、「之前在美國買英國單麥威士忌回台灣送家人，然後好奇去橡木桶，看到台灣買的便宜一千多鎂」、「台灣威士忌是世界前三便宜，比在產地買都划算！」

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