金秀賢來台恐生變？　傳高市府未與航警協調

南韓男星金秀賢連日遭爆私生活負面爭議，他預計在30日來到高雄參加櫻花季音樂節，主辦最新回應仍為「會來」，而他的班機被韓媒曝光後，由於仁川飛高雄的班機僅有幾班，不難查到抵台時間，30日若要來得及參與活動，勢必得搭CI165於下午2點10分抵達小港機場。至於返程4月1日同樣也只有幾班，據《ETtoday》查到的班機，金秀賢高機率搭乘同樣是華航的CI164返韓。