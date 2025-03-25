金秀賢來台恐生變？　傳高市府未與航警協調

▲韓星金秀賢。（圖／翻攝自金秀賢IG）
記者葉國吏／綜合報導
韓星金秀賢醜聞爆發後預計30日來台參加高雄櫻花季活動，不過目前由於高雄市政府和航警局還沒召開協調會議，讓這場活動可能增添變數。
根據《聯合報》報導，有知情人士指出，若金秀賢確定要來高雄，相關單位應該早已完成協調會議，但目前距離30日僅剩4個工作天，時間相當緊迫，這讓外界對其行程是否能順利進行感到不確定。
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對此主辦單位寬寬整合行銷有限公司表示，目前未接獲任何取消通知，金秀賢仍會照常來台參加活動。
▲韓星金秀賢。（圖／翻攝自金秀賢IG）
記者葉國吏／綜合報導
韓星金秀賢醜聞爆發後預計30日來台參加高雄櫻花季活動，不過目前由於高雄市政府和航警局還沒召開協調會議，讓這場活動可能增添變數。
根據《聯合報》報導，有知情人士指出，若金秀賢確定要來高雄，相關單位應該早已完成協調會議，但目前距離30日僅剩4個工作天，時間相當緊迫，這讓外界對其行程是否能順利進行感到不確定。
對此主辦單位寬寬整合行銷有限公司表示，目前未接獲任何取消通知，金秀賢仍會照常來台參加活動。
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