金門醫療專機「技術性停擺」　業界不能說的祕密曝光

▲金門醫療專機曾因燈號異常無法飛航，但業界認為是「技術性停擺」。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

金門的醫療專機去年12月因為「燈號異常」無法起飛，導致心臟主動脈剝離的吳姓男子無法回台動手術，宣告不治，業界人士爆料指出，那次是「技術性停擺」，原因是承包商「安捷公司」因飛機重落地被查扣，臨時推出一架機翼沒有除冰器的飛機，因此天氣太能就不能飛、不敢飛！

去年12月2日，金門一名吳姓男子因為心臟主動脈剝離，必須透過醫療專機後送到台灣本島的大型醫院開刀，沒想到被送上飛機後，卻無法起飛，醫療人員只能將他送回金門的原醫院，結果因心律異常，急救無效，不幸死亡。

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▲金門醫療專機因機翼沒有除冰裝置，天氣過冷不能飛，曾鬧出人命。

對此，承攬金門醫療專機的安捷航空表示，當天病患送上飛機之後，機長突然發現NTO（No Take-off，不可起飛）的燈號亮起，所以才會依規定停飛，詭異的是，吳男死亡後不久，安捷與原廠聯繫，檢查後判斷發電機並無異常，而是發電機感應器過度敏感，才導致燈號異常，其實飛機根本沒事！幾個小時後就恢復正常備勤。

業界資深人士強哥（化名）秀出飛機的照片等證據指出，航空界都知道，這次醫療專機停飛是「技術性停擺」，因為當天氣溫太低，這架飛機又沒「機翼除冰裝置」，所以根本不能飛，也不敢飛！至於為什麼會用這架飛機當醫療專機？導因於去年11月4日，安捷另一架醫療專機「重落地」，被迫停飛，結果引發一連串的問題。

強哥進一步解釋，所謂重落地，是指飛機落地前，因天氣、機械、風切或人為操作不當等因素，使飛機的下降速度過快、垂直升降速率增加，而飛機落地的輕重是以「Ｇ值」，也就是「重力值」來判斷，Ｇ值如果是1.0，對乘客來說幾乎是無感降落，但只要超過1.75，就算重落地，機身很可能受損，由於重落地是非常嚴重的飛安事故，因此運安會查扣這架飛機，進行後續調查。

▲業界人士指出，安捷的醫療專機因「重落地」遭運安會查扣、調查。

為此，安捷倉促安排另一架飛機備勤，問題是這架飛機沒有除冰裝置，若高空飛行時氣溫過低，機翼可能結冰，會造成飛安事故，所以當民航局的「航路天氣預報」顯示，金門到台灣的航路氣溫過低時，穿越雲層可能會結冰，這架飛機就不能飛。

強哥說，吳姓男子送上飛機又停飛，根本是因天氣太冷，不能飛，安捷航空不敢說出真相，才會假鬼假怪，聲稱「燈號異常」「發電機過於敏感」，企圖規避責任。



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