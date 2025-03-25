　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

金門醫療專機「技術性停擺」　業界不能說的祕密曝光

金門醫療專機曾因燈號異常無法飛航，但業界認為是「技術性停擺」。（示意畫面，AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

▲金門醫療專機曾因燈號異常無法飛航，但業界認為是「技術性停擺」。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

金門的醫療專機去年12月因為「燈號異常」無法起飛，導致心臟主動脈剝離的吳姓男子無法回台動手術，宣告不治，業界人士爆料指出，那次是「技術性停擺」，原因是承包商「安捷公司」因飛機重落地被查扣，臨時推出一架機翼沒有除冰器的飛機，因此天氣太能就不能飛、不敢飛！

去年12月2日，金門一名吳姓男子因為心臟主動脈剝離，必須透過醫療專機後送到台灣本島的大型醫院開刀，沒想到被送上飛機後，卻無法起飛，醫療人員只能將他送回金門的原醫院，結果因心律異常，急救無效，不幸死亡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

金門醫療專機因機翼沒有除冰裝置，天氣過冷不能飛，曾鬧出人命。（讀者提供）

▲金門醫療專機因機翼沒有除冰裝置，天氣過冷不能飛，曾鬧出人命。

對此，承攬金門醫療專機的安捷航空表示，當天病患送上飛機之後，機長突然發現NTO（No Take-off，不可起飛）的燈號亮起，所以才會依規定停飛，詭異的是，吳男死亡後不久，安捷與原廠聯繫，檢查後判斷發電機並無異常，而是發電機感應器過度敏感，才導致燈號異常，其實飛機根本沒事！幾個小時後就恢復正常備勤。

業界資深人士強哥（化名）秀出飛機的照片等證據指出，航空界都知道，這次醫療專機停飛是「技術性停擺」，因為當天氣溫太低，這架飛機又沒「機翼除冰裝置」，所以根本不能飛，也不敢飛！至於為什麼會用這架飛機當醫療專機？導因於去年11月4日，安捷另一架醫療專機「重落地」，被迫停飛，結果引發一連串的問題。

強哥進一步解釋，所謂重落地，是指飛機落地前，因天氣、機械、風切或人為操作不當等因素，使飛機的下降速度過快、垂直升降速率增加，而飛機落地的輕重是以「Ｇ值」，也就是「重力值」來判斷，Ｇ值如果是1.0，對乘客來說幾乎是無感降落，但只要超過1.75，就算重落地，機身很可能受損，由於重落地是非常嚴重的飛安事故，因此運安會查扣這架飛機，進行後續調查。

業界人士指出，安捷的醫療專機因「重落地」遭運安會查扣、調查。

▲業界人士指出，安捷的醫療專機因「重落地」遭運安會查扣、調查。

為此，安捷倉促安排另一架飛機備勤，問題是這架飛機沒有除冰裝置，若高空飛行時氣溫過低，機翼可能結冰，會造成飛安事故，所以當民航局的「航路天氣預報」顯示，金門到台灣的航路氣溫過低時，穿越雲層可能會結冰，這架飛機就不能飛。

強哥說，吳姓男子送上飛機又停飛，根本是因天氣太冷，不能飛，安捷航空不敢說出真相，才會假鬼假怪，聲稱「燈號異常」「發電機過於敏感」，企圖規避責任。


更多鏡週刊報導
【新聞傳真】螺旋槳取代噴射機頻出狀況　金門醫療專機爭議連環爆
【醫療專機爆爭議2】捨噴射機改用螺旋槳飛機　安捷航空遭控鑽合約漏洞
【醫療專機爆爭議3】遭控延誤後送、違約轉包醫療業務　安捷反批同業抹黑

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
415 0 9724 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
國道誇張活春宮！副駕妹子埋頭「上下吞吐」　畫面瘋傳
陸配「亞亞」拒離境　今將帶家人衝內政部：要求即刻撤銷處分
曾國城大翻車！羞辱來賓種禍根　丟主持棒遭退通告…接替6人名單
一口氣降12℃　「鋒面掃全台」時間曝
傳川普關稅立場軟化！美股勁揚近600點　特斯拉狂噴近12％

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陸配亞亞不離台「今內政部抗告」　抖音網紅疑惑：怎麼又不走了呢

快訊／06:49花蓮縣秀林鄉規模3.3「極淺層地震」　最大震度3級

明恐飆破35℃　下波「濕冷回冬3天」

金門醫療專機「技術性停擺」　業界不能說的祕密曝光

台灣文創商品「淘寶貨翻5倍賣」網傻眼　過來人揭話術

H級OL「上班1習慣」被同事嫌綠茶！　無奈吐心聲被力挺

一口氣降12℃　「鋒面掃全台」時間曝

金髮Yuki「低沉男聲」玩遊戲畫面曝！YTR傻眼：這樣騙是啥心態

快訊／01:23嘉義縣新港鄉規模3.4「極淺層地震」　最大震度3級

桃園加油站員工面露痛苦洗車！她「羊笑錄影」炎上　秒刪文改名

周曉涵「同框Jisoo」 見她直接停下合照！

#台南 小客車猛烈追撞！ #貨車 翻滾駕駛身亡

【小兵立大功！】 #雲林 一家四口陷火場！鄰居5 #國小童 急叩 #119 報案

#台中 男吵架「開車撞女鄰居」！見她爬起倒車再撞一次

想臨停警用車格遭拒　議員賴清美喊冤 #彰化 #王功派出所

蕭敬騰「緊牽Summer」重現：她是我老婆　婚後變活潑了！張口就放閃「霸氣買單」

陳妍希離婚後近況曝光 合體歐陽娜娜看演唱會

親曝衝主席台敲議事槌原因！　柯建銘：一槌定音叫大家不要吵

【考前的咖啡廳】 內用區全在K書！連 #搖搖馬 也有人

小貓受困瀝青桶身體硬化！救援淋大量食用油清理6小時送醫

陸配亞亞不離台「今內政部抗告」　抖音網紅疑惑：怎麼又不走了呢

快訊／06:49花蓮縣秀林鄉規模3.3「極淺層地震」　最大震度3級

明恐飆破35℃　下波「濕冷回冬3天」

金門醫療專機「技術性停擺」　業界不能說的祕密曝光

台灣文創商品「淘寶貨翻5倍賣」網傻眼　過來人揭話術

H級OL「上班1習慣」被同事嫌綠茶！　無奈吐心聲被力挺

一口氣降12℃　「鋒面掃全台」時間曝

金髮Yuki「低沉男聲」玩遊戲畫面曝！YTR傻眼：這樣騙是啥心態

快訊／01:23嘉義縣新港鄉規模3.4「極淺層地震」　最大震度3級

桃園加油站員工面露痛苦洗車！她「羊笑錄影」炎上　秒刪文改名

努特巴爾本季盼出賽至少140場！期待再戰 WBC

謝京穎取33顆卵備孕當媽！「冷凍胚胎待命中」　拍戲開1條件準備植入

陸配亞亞不離台「今內政部抗告」　抖音網紅疑惑：怎麼又不走了呢

「K金戰士」打假球後變打假卡！　護國神Q變冷氣工

不是流感！　7歲童「高燒喉嚨痛」醫揪元凶

川普「挑釁」重申：格陵蘭未來可能是美國的一部分

電商貨進美國或許9月前仍可享關稅豁免　但嚴查貨物低報價值並重罰

體重驟減8.2公斤！貝茲暫離球隊休養？更衣室已清空

快訊／06:49花蓮縣秀林鄉規模3.3「極淺層地震」　最大震度3級

豪宅吸金10億「詐騙港仔」起底　賤招掏空台北天空塔

【考前的咖啡廳】 內用區全在K書！連 #搖搖馬 也有人

生活熱門新聞

一口氣降12℃　「鋒面掃全台」時間曝

研究：「1類食物」連吃5天　大腦、肝臟都壞了

常吃「1食品」要小心！權威醫：我都不敢吃

大甲媽、白沙屯媽進彰化　2大休息區今年不開放

金髮Yuki低沉男聲曝！YTR怒踢爆

金星水星同步逆行！12星座「最新運勢」　水瓶有莫名憂愁

天冷騎車要先暖車嗎　YAMAHA曝解答

加油站員工面露痛苦洗車！她「羊笑錄影」炎上

即／01:23嘉義縣新港鄉規模3.4地震　最大震度3級

最強早餐店是哪家？網激推「這間黑馬」

替代役擴大召集！內政部說明了

入境義大利走自動通關「遭嗆憑什麼！」她霸氣1舉動

4月狂放假！這縣市學生「一口氣爽休9天」

義大醫院升格醫學中心　搶護理人才砸錢留人

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

即／Andy爆家寧海賺上億　新北檢出手要查有無逃漏稅

一口氣降12℃　「鋒面掃全台」時間曝

離境前1天發聲！陸配亞亞「我沒錯」拒買機票

2000年0點0分出生！陸「世紀嬰兒」猝死

曾國城大翻車！羞辱來賓種禍根　丟主持棒遭退通告

快訊／蘋果深夜突發重要更新

男吵架開車2度撞女鄰居　影片曝光

馬防部副排長性侵砲兵！留下精液衛生紙團

癌逝女驗屍才知沒生病　凶手是閨蜜

桃園貨車「合法擋測速照相機」　警方要出手了

即／「頭七隔天」再奪命畫面曝　司機驚喊：沒看到人

鴻海勁敵掌門人太強！　再登富比世榜冠軍

國道誇張活春宮！副駕妹子埋頭「上下吞吐」

研究：「1類食物」連吃5天　大腦、肝臟都壞了

韓7旬翁性侵「90多歲失智阿嬤」！監視器曝

更多

最夯影音

更多

周曉涵「同框Jisoo」 見她直接停下合照！

#台南 小客車猛烈追撞！ #貨車 翻滾駕駛身亡

【小兵立大功！】 #雲林 一家四口陷火場！鄰居5 #國小童 急叩 #119 報案

#台中 男吵架「開車撞女鄰居」！見她爬起倒車再撞一次

想臨停警用車格遭拒　議員賴清美喊冤 #彰化 #王功派出所

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面