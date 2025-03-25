老鳥提醒「準時下班觀感不好」：好像很閒！新人妹被約談怒離職

▲原PO表示，前輩勸她晚一點下班，讓她非常不滿。（圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

圖文／CTWANT

大部分人下班時間到，就會直接打卡下班，但少部份公司似乎有「職場潛規則」，太準時下班恐被老闆盯上。一名女網友就抱怨表示，被老鳥提醒太準時下班，之後還被老闆約談，自己最後選擇離職。

原PO在Dcard以「老鳥說我太準時下班」為題發文，表示進公司剛滿3個月，老闆的情緒不穩定，總是高高在上看不起員工，又常常說很難笑的笑話，不領情的話，就會換來老闆的臭臉，沒想到最近遇到公司老鳥提醒「妳好像都很準時下班打卡，我跟妳講，這樣老闆觀感會很不好，好像妳很閒在等下班一樣，像我都大概延遲20-30分才打卡下班回家」，讓她很傻眼。

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原PO嘆，「現在準時打下班卡回家也錯了嗎？我問老鳥，這是老闆的意思嗎？他卻說這是他自己個人的想法，叫我要遵守職場潛規則。會不會太狗腿？上個班到底要多奴？」

原PO透露，過沒幾天被老闆叫去，老闆質問「聽說妳都很準時下班，不用那麼急著走，可以跟某某學一下，下班時間再多認識公司」，讓她氣到怒提離職，「我不懂為什麼不能準時下班，多留那幾十分鐘到底意義在哪？沒有辦法加一個沒有加班費的班，更何況在工作都完成的狀況下。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「老鳥應該是好意提醒沒有惡意，職場上願意主動提點的前輩其實很難得」、「他是很奴沒有錯，但看你的用詞他應該是善意的」、「他在教妳社會生存，妳不要怪他，怪公司就好」。

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