　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

老鳥提醒「準時下班觀感不好」：好像很閒！新人妹被約談怒離職

▲▼OL示意圖,上班族,工作,工作效率,妹子。（圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

▲原PO表示，前輩勸她晚一點下班，讓她非常不滿。（圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

圖文／CTWANT

大部分人下班時間到，就會直接打卡下班，但少部份公司似乎有「職場潛規則」，太準時下班恐被老闆盯上。一名女網友就抱怨表示，被老鳥提醒太準時下班，之後還被老闆約談，自己最後選擇離職。

原PO在Dcard以「老鳥說我太準時下班」為題發文，表示進公司剛滿3個月，老闆的情緒不穩定，總是高高在上看不起員工，又常常說很難笑的笑話，不領情的話，就會換來老闆的臭臉，沒想到最近遇到公司老鳥提醒「妳好像都很準時下班打卡，我跟妳講，這樣老闆觀感會很不好，好像妳很閒在等下班一樣，像我都大概延遲20-30分才打卡下班回家」，讓她很傻眼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO嘆，「現在準時打下班卡回家也錯了嗎？我問老鳥，這是老闆的意思嗎？他卻說這是他自己個人的想法，叫我要遵守職場潛規則。會不會太狗腿？上個班到底要多奴？」

原PO透露，過沒幾天被老闆叫去，老闆質問「聽說妳都很準時下班，不用那麼急著走，可以跟某某學一下，下班時間再多認識公司」，讓她氣到怒提離職，「我不懂為什麼不能準時下班，多留那幾十分鐘到底意義在哪？沒有辦法加一個沒有加班費的班，更何況在工作都完成的狀況下。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「老鳥應該是好意提醒沒有惡意，職場上願意主動提點的前輩其實很難得」、「他是很奴沒有錯，但看你的用詞他應該是善意的」、「他在教妳社會生存，妳不要怪他，怪公司就好」。

延伸閱讀
媽媽過世17年！69歲男憶起「曾留34萬遺產」　一查銀行傻眼
分完祖產！長輩生病沒人要顧⋯女兒全喊「我們嫁出去了」　媳婦氣炸
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
566 3 6671 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／加速賽BMW驚悚暴衝　賽車手找到了！
「亞亞」抗告失敗　北高行駁回理由曝
快訊／「亞亞」提抗告　登機赴陸前遭北高行駁回
快訊／20:45飛往福州！亞亞離境前開記者會　喊：清清白白離
遭無緣岳母提告2罪！Andy應訊全否認　聽到「家寧」急忙快閃

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北藝大高階經理人研究所放榜　黃韻玲摘榜首

一招消除煩惱！建立「生活慣例」放鬆心靈

復興實中校慶盛況曝光！辦在小巨蛋「根本演唱會規格」　網喊羨慕

TPASS 2.0常客優惠「首月回饋238.1萬元」　3.6萬人可領錢

金門醫療專機爆飛安疑慮！陳玉珍遭控與廠商關係良好　3聲明反駁

老鳥提醒「準時下班觀感不好」：好像很閒！新人妹被約談怒離職

明後天高溫飆36度　周五急降溫「濕冷5天」

搶春假商機！三井Outlet推「激安買物祭」　坤達站台廣三眼鏡品牌

你的拖延症有多嚴重？從吃甜點習慣測出你的個性！

買東西總是猶豫超久？學會4招擺脫「選擇後悔症」

周曉涵「同框Jisoo」 見她直接停下合照！

#台南 小客車猛烈追撞！ #貨車 翻滾駕駛身亡

【小兵立大功！】 #雲林 一家四口陷火場！鄰居5 #國小童 急叩 #119 報案

#台中 男吵架「開車撞女鄰居」！見她爬起倒車再撞一次

「把粉絲信丟車窗外」！ 陸男星張頌文遭轟：人品差

想臨停警用車格遭拒　議員賴清美喊冤 #彰化 #王功派出所

蕭敬騰「緊牽Summer」重現：她是我老婆　婚後變活潑了！張口就放閃「霸氣買單」

吳映潔產後驚喜現身《嗨！營業中5》　莎莎重逢泛淚..姚元浩：回來就好

【考前的咖啡廳】 內用區全在K書！連 #搖搖馬 也有人

薔薔生父.生母時隔20年首重逢！　薔爸求合照...她一臉尷尬：在整我？XD

北藝大高階經理人研究所放榜　黃韻玲摘榜首

一招消除煩惱！建立「生活慣例」放鬆心靈

復興實中校慶盛況曝光！辦在小巨蛋「根本演唱會規格」　網喊羨慕

TPASS 2.0常客優惠「首月回饋238.1萬元」　3.6萬人可領錢

金門醫療專機爆飛安疑慮！陳玉珍遭控與廠商關係良好　3聲明反駁

老鳥提醒「準時下班觀感不好」：好像很閒！新人妹被約談怒離職

明後天高溫飆36度　周五急降溫「濕冷5天」

搶春假商機！三井Outlet推「激安買物祭」　坤達站台廣三眼鏡品牌

你的拖延症有多嚴重？從吃甜點習慣測出你的個性！

買東西總是猶豫超久？學會4招擺脫「選擇後悔症」

萬海在美國線未派大陸建造船舶　陸製船比例僅約一成

北藝大高階經理人研究所放榜　黃韻玲摘榜首

31年前曾摘亞運銅牌　蕭煌奇宣佈「參戰2025世壯運」柔道比賽！

黃保羅轉變心態競爭輪值「不是來學習的」　最大目標拉長局數

京華城案端木正否認犯罪！對這2人不認帳痛心　檢方開砲了

台灣國際花式滑輪溜冰賽27日登場　杭州亞運金牌洪筱晴領軍

賈永婕被小粉紅嗆「假惺惺台獨女人」　高EQ直球回應！

Joeman開箱台中豪宅「捲房屋吸金案」！　公開真相澄清：非建商業配

借錢難！國銀2月房貸餘額11.69兆元　增速連5個月走低

獨／賽車手找到了！台東0-4加速賽BMW驚悚暴衝　他親曝失控主因

小貓受困瀝青桶身體硬化！救援淋大量食用油清理6小時送醫

生活熱門新聞

一口氣降12℃　「鋒面掃全台」時間曝

常吃「1食品」要小心！權威醫：我都不敢吃

快訊／09:40花蓮發生有感地震　台北感受搖晃

金髮Yuki低沉男聲曝！YTR怒踢爆

研究：「1類食物」連吃5天　大腦、肝臟都壞了

中配網紅酸亞亞：回娘家別這樣

快訊／09:40花蓮近海規模5.1「極淺層地震」　最大震度4級

大甲媽、白沙屯媽進彰化　2大休息區今年不開放

中配摩沙淺淺嗆亞亞「該滾就滾」

加油站員工面露痛苦洗車！她「羊笑錄影」炎上

金星水星同步逆行！12星座「最新運勢」　水瓶有莫名憂愁

妙齡女搭Uber曝：自己在家　司機竟鬼祟找上門

天冷騎車要先暖車嗎　YAMAHA曝解答

H杯妹「胸部放桌上」被酸綠茶！她喊冤：就是那麼尷尬

更多熱門

相關新聞

尪才意外過世！婆婆狂追問媳婦「保險理賠多少」

尪才意外過世！婆婆狂追問媳婦「保險理賠多少」

婆媳問題從古至今，永遠沒有解答！一名人妻抱怨，婆婆住在她和老公買的房子，卻整天無所事事，如今老公意外過世，竟露出真面目，三天兩頭就問保險理賠有多少，妄想分一杯羹，態度讓她超心寒。

特斯拉遭縱火塗鴉　FBI全境追查

特斯拉遭縱火塗鴉　FBI全境追查

感冒為何要多喝水？ 醫曝關鍵：「這溫度」最好

感冒為何要多喝水？ 醫曝關鍵：「這溫度」最好

挪用大谷資金　水原入獄時間延後

挪用大谷資金　水原入獄時間延後

關鍵字：

Dcard周刊王

讀者迴響

熱門新聞

曾國城大翻車！羞辱來賓種禍根　丟主持棒遭退通告

我是台灣的孩子！　亞亞老公全台語控訴：暫停驅離處分

快訊／開獎了！　統一發票1、2月中獎號碼出爐

即／八炯側攻失敗　衝「亞亞」記者會現場遭警壓制

前男友爆金賽綸家人冷血舉動：她死不是因為金秀賢

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

快訊／7-11開出2張千萬發票！幸運門市曝光

即／亞亞將赴松機　最慢今晚8點45分搭機飛福州

即／Andy爆家寧海賺上億　新北檢出手要查有無逃漏稅

一口氣降12℃　「鋒面掃全台」時間曝

王鶴棣怒告「虞書欣大粉絲」！

男吵架開車2度撞女鄰居　影片曝光

2000年0點0分出生！陸「世紀嬰兒」猝死

大小S《娛百》Keyboard老師驟逝！

百萬網紅開「情色養生館」原因曝　15萬薪誘氣爆櫃姐下海

更多

最夯影音

更多

周曉涵「同框Jisoo」 見她直接停下合照！

#台南 小客車猛烈追撞！ #貨車 翻滾駕駛身亡

【小兵立大功！】 #雲林 一家四口陷火場！鄰居5 #國小童 急叩 #119 報案

#台中 男吵架「開車撞女鄰居」！見她爬起倒車再撞一次

「把粉絲信丟車窗外」！ 陸男星張頌文遭轟：人品差

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面