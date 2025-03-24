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北市警匪追逐！便衣警抓通緝犯　他拒捕猛關車門害2警擦傷

記者黃彥傑、張君豪／台北報導

北市中山區新生北路三段24日下午5時許發生便衣警員當街攔車逮人的驚險畫面，原來是松山警分局中崙派出所警員鎖定一名涉案犯嫌，趁著該路口紅燈停等時下車攔人，但遭通緝的駕駛不願乖乖就逮，警方表明身分後駕駛立刻打開車門狂奔，員警則下車在後追捕，並亮槍要求配合調查，過程中有2名警員遭通緝犯猛關車門時擦撞受傷。

▲▼ 台北市中山區新生北路三段發生一起警員追逐駕駛逮人事件 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台北市中山區新生北路三段發生一起警員追逐駕駛逮人事件 。（圖／記者黃彥傑攝，下同）
▲▼ 台北市中山區新生北路三段發生一起警員追逐駕駛逮人事件 。（圖／記者黃彥傑攝）

松山警方表示：當時轄區中崙派出所警員穿著便服到中山區林森北路中山北路附近攔停一涉案通緝犯，便衣警員有表明身分，未料這名休旅車駕駛不願配合，反而用力關上車門駕車逃逸，最後該駕駛逃到新生北路2段149巷附近棄車逃逸，但仍遭追捕警員眼尖發現，當場逮捕歸案。

松山警方表示、中崙所警員日前網路巡邏：發現有人於公開網路平台散佈色情及毒品情資，警方聲請搜索票立案偵查。便衣警員今天16時許見戚姓男子駕著租賃休旅車於中山區中山北路逗留，警員上前將嫌疑人攔停，並出示搜索票及警員證件表明身分，但戚男見狀，反而猛關車門駕車逃離，過程造成2名警員身軀擦挫傷。

警方最後在中山區新生北路二段一帶攔停戚男車輛，他下車後棄車逃逸，警網順利在新生北路高架停車場將他逮補到案，事後並搜出毒品咖啡包等物，全案依人口販運防制法、毒品危害防制條例、妨害公務等罪移請台北地檢署偵辦。

 

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