台南水產直播業設「轉盤」遭控強迫消費　消保會回應了

▲某直播水產業者於促銷活動中設置轉盤遊戲，要求消費者額外消費否則公開個資並張貼負面標籤，此舉可能違法。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南某直播水產業者於促銷活動中設置爭議性轉盤遊戲，要求消費者額外消費否則公開個資並張貼負面標籤一事，台灣消費者保護協會嚴正指出，業者此舉可能已涉嫌違反《消費者保護法》及《公平交易法》，呼籲業者應立即停止不當行為，同時提醒消費者務必維護自身權益。

台灣消費者保護協會指出，有民眾指控：「家人在某店消費後，另外花10元參與抽獎活動，但活動的輪盤上有幾個選項是現場消費xxx 元，後來店家解釋說是轉到要再另外消費！想請問店家的行為是否能算是強迫推銷？」，民眾還指控店家會強迫消費，他們還會在賴的匿名社群說要把「賴皮」（抽中現場消費但沒消費）的人照片洗出來貼輪盤！」。

台灣消費者保護協會說，消費者詢問此件係台南某直播水產業者於促銷活動中設置爭議性轉盤遊戲，要求消費者額外消費否則公開個資並張貼負面標籤一事，台 灣消費者保護協會嚴正指出，業者此舉可能已涉嫌違反《消費者保護法》及《公平交易法》，呼籲業者應立即停止不當行為，並提醒消費者應主動拒絕。

台灣消費者保護協會表示，經該會派員調查現場，轉盤確實與消費者提供的圖片相同，且清楚看出該業者轉盤設計包含「現場消費ＸＸＸ」的強制性選項，其中 強迫消費選項所占比例幾達一半！若消費者未配合消費，社群對話竟威脅公開照片且類標註「賴皮客戶」？此類行為恐已明顯牴觸《公平交易法》第25條禁止「欺罔或顯失公平行為」以及《個人資料保護法》第20條規範個資利用限制，還有《消費者保護法》第4條明定企業經營者應維護「交易之公平」!

台灣消保協會呼籲業者秉持良善！並呼籲：一、消費者慎選行銷活動參與，任何行銷活動都應詳閱活動規則，並主動拒絕「未告知風險」的附帶條件，若發現「不消費即懲罰」條款應立即存證檢舉；二、呼籲消費者堅守個資保護底線，以直播畫面為例，社群任何屬個人肖像權範疇，未經同意不得公開使用，如果遇業者威脅公開個資，可立即向平台檢舉並報警處理；三、呼籲業者應有契約自由權利認知！消費者有權拒絕強制附加消費，店家不得以任何形式施加壓力，消費者若遇此種情形可保留對話紀錄與交易明細作為申訴證據！

台灣消保協會將發文給相關主管機關介入調查，並將持續追蹤後續發展。呼籲所有業者應秉持商業倫理，任何行銷手法皆不得損害消費者尊嚴與法定權益。消費者更應提高警覺，共同抵制不當商業行為，維護健全消費環境。

台南市政府法制處主任消保官馮祺雯指出，本案市府雖然尚未接獲消費者的申訴，但業者的行為有可能觸犯《公平交易法》及《個人資料保護法》的疑慮，而且對消費者的權益可能有損害之虞。消保官將會同市府相關單位前往查核，如發現有不法情事，即由各目的事業主管機關依法規進行後續處理。消費者如果因為本案發生消費爭議，可以向市府法制處提出消費爭議申訴，由消保官協助處理。

直播水產業者表示，該促銷活動訂有遊戲規則，消費者本應看清楚規則再決定要不要參與，如不懂也可詢問，業者會說明清楚，不能說參與遊戲後才反悔說不要，促銷活動1個星期左右，像龍蝦被撈4萬元，草莓也有80幾籃，不能有好處就拿，不想要就說不要，這對業者也不合理。