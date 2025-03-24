想臨停派出所遭拒...怒找警算帳！彰化議員喊：惹到母老虎了

▲ 賴清美因不滿將車停在派出所遭值班員警驅趕，在臉書發文討拍，卻引發網友批評。（翻攝自賴清美臉書）

圖文／鏡週刊

彰化縣議員賴清美近日在臉書抱怨，日前因要拿東西，將車開進芳苑警分局王功派出所內暫停，卻被值班員警驅趕，批評員警態度不佳。對此，彰化縣警局長陳明君震怒，要求對該名警員進行調查，不過大票網友則砲轟賴清美耍特權。

議員賴清美在臉書PO文批評，21日與朋友相約拿東西，但由於開車找不到停車位，因看到王功派出所裡面有空的警用停車格，便開車進入派出所內暫停，但準備要停車時，遭派出所值班台的員警嗆「這裡不能停車，妳沒有借車位，出去。」並以「妨害公務」威脅她。

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賴清美直言自始至終沒有想過要表明身分，但該名員警卻態度惡劣，更不滿質疑「一般民眾來洽公或借廁所，難道員警都是用這種態度對待？」氣得她致電縣警局公關科，事後跟與該員警爆發口角，而賴清美也氣得回嗆「你對民眾應該是這種態度嗎？今天你惹到母老虎了！」鬧得不歡而散。對此，彰化縣縣警局長陳明君得知後，則立即與賴清美聯絡並表達歉意，同時要求芳苑分局啟動內部調查。

事後，賴清美也在臉書上更新事件進度表示，並感謝分局長及所長幫忙解圍，還諷刺員警值班台前寫著「很高興為您服務」，實際的態度卻讓她感到無言。

不過文章一曝光，引發大票網友批評，湧進賴清美的臉書上砲轟她耍特權，「笑死人，警局的服務範圍包含停車喔？就是有你這種民代，鄉下才永遠被當作是鄉愿+落後的代名詞」、「笑死人了，議員打壓小警員」、「不是警員為何可以停警用停車格？」「不就仗著議員身分想硬上，一般人誰找不到車位會想到警察局」。



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