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台南人注意！25、26日將大規模停水　51處加水站一次看

台南市明後兩天多個區域停水。（示意圖／Pixabay）

▲台南市明、後兩天多個區域停水。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

台灣自來水公司為配合內政部國土管理署河川治理排水箱涵改建，3月25日上午9時至3月26日15時開始停水、減壓，影響時間約30個小時，共影響台南市10個行政區。

自來水公司第六區管理處指出，影響供水區域包含東區、中西區、北區、永康區、歸仁區、關廟區、龍崎區、仁德區、新化區、左鎮區等10個行政區，影響戶數共計23萬9049戶，停水戶數15萬2847戶，水壓降低戶數8萬6202戶，影響範圍相對較大，其中中西區、北區更是台南旅宿業重鎮。

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另外，台南市也將提供51處臨時供水站，並有水車8輛巡迴於供水站持續加水，屆時民眾可前往免費取水。

自來水公司提醒，民眾務必要在停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，自來水管線末端、大樓及地勢較高區域用戶，需稍待一段時間，水壓才會恢復正常，若恢復供水後，仍是缺水狀態，可直接通知自來水公司，將派專人到府服務。

▲▼ 。（圖／）

▲藍色為停水區域，綠色為加水站位置。（圖／自來水公司）

詳細位置點此查看

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