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密錄器自拍「最後的話」！三重26歲警向父母道歉　下秒自戕亡

▲▼ 警方密錄器 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲周員生前用密錄器自拍，說完最後的話後舉槍自盡。（圖非當事人密錄器）（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、陳韻如／新北報導

新北市三重厚德派出所26歲周姓員警昨（23日）中午交班前，突然請同事代看值班，隨後跑到派出所頂樓舉槍自盡。初步了解，周員生前還用密錄器自拍影像，表明自己因財務問題，一時不知如何處理，隨後向家人道歉，也向所長同仁致謝，最後結束生命，但到底是多大的財務問題才讓他走上絕路，仍有待調查釐清。

周員昨中午跑上派出所頂樓舉槍自盡，據了解，他生前還先打開密錄器自拍影像。而經檢視，影片內容先是感謝父母，並也感到抱歉，另外也感謝所長及同事對自己的幫助，自己因財務狀況「才會選擇這種方式結束這一切」。

▲▼厚德派出所26歲周姓員警舉槍自盡，陳屍派出所頂樓，遺體送往板殯進行相驗 。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼周員家屬、單位長官昨接獲噩耗隨即趕赴殯儀館。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼厚德派出所26歲周姓員警舉槍自盡，陳屍派出所頂樓，遺體送往板殯進行相驗 。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，周員為雲林人，家中有父母及妹妹，警專36期畢業後分發至花蓮服務，2022年才調至厚德派出所服務，從警5年多表現良好，也無不良嗜好，個性也相當開朗，交友單純，曾有過1名女友但現已分手。

案件發生後，周員媽媽、妹妹及阿姨連忙從雲林北上，趕往殯儀館見他最後一面，至於到底是多大的財務黑洞才逼得周員走上絕路，也仍待調查釐清。

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