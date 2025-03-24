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逾30家電視廣播頻道　爆停播危機

NCC只剩3名委員無法開會議決，今年6月底將有包括4家無線台在內等三十多家廣播電視業者無法換照。

▲NCC只剩3名委員無法開會議決，今年6月底將有包括4家無線台在內等三十多家廣播電視業者無法換照。

圖文／鏡週刊

國家通訊傳播委員會（NCC）委員人事審查卡關，連帶影響今年上半年廣電執照屆期換發業務。本刊掌握，NCC持續停開委員會議，導致4家無線台、9個衛星頻道及二十餘家無線廣播電台，面臨停播、甚至遭收回無線電波頻率的窘況，日前NCC更便宜行事，發函各頻道商在保障既有秩序下續播，反讓未獲換照還續用無線電波頻率的業者陷入適法性爭議。

播出《汪汪隊立大功》的Nick Jr.擁有廣大兒童收視戶，3月差點因換照問題卡關被迫停播。（翻攝杰德影音官網）

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▲播出《汪汪隊立大功》的Nick Jr.擁有廣大兒童收視戶，3月差點因換照問題卡關被迫停播。（翻攝杰德影音官網）

《鯊魚寶寶》《愛探險的朵拉》（圖）等知名卡通，都因代理頻道商陷入換約危機，收視戶權益大受影響。（翻攝杰德影音官網）

▲《鯊魚寶寶》《愛探險的朵拉》（圖）等知名卡通，都因代理頻道商陷入換約危機，收視戶權益大受影響。（翻攝杰德影音官網）

國家通訊傳播委員會（NCC）委員人數7人只剩3人，囿於「法定總額」不到過半4人的門檻，讓今年上半年執照到期的廣電業者，陷入無法換照的困境，3月初代理MTV Live及知名兒童頻道「Nick Jr.」的業者台北影業，緊急向高等行政法院聲請裁定「暫時狀態處分」，躲過遭停播的窘況，但本刊調查，NCC的權宜救濟措施不只未解決問題，反而讓未來面臨換照卻持續播出的二十多個頻道業者陷入違法風險，連帶衝擊逾400萬戶民眾的收視權益。

《衛星廣播電視法》規定，電視執照每6年由NCC換照審查，人事卡關停擺，業者恐陷違法窘境，也衝擊收視戶權益。

▲《衛星廣播電視法》規定，電視執照每6年由NCC換照審查，人事卡關停擺，業者恐陷違法窘境，也衝擊收視戶權益。

NCC日前召開諮議會議後宣布，因委員人數不足，無法發給業者「有瑕疵的行政處分」，為解決頻道執照到期續播問題，將發函有線電視系統業者，本於「維護消費者權益、保障既有經營秩序」的前提維持現狀。NCC發言人黃文哲強調，委員人數不足，無法召開委員會，若導致廣電業者權益受損、提起行政訴訟，「NCC不會有故意或過失問題。」對此，有頻道業者向本刊直言：「接下來面臨換照的無線電視、廣播電台還有至少30家，才是真正的燙手山芋，NCC得過且過，只會讓業者麻煩更多。」

原有7位委員的NCC，如今只剩3人，少於委員會門檻最低標4人，重大業務幾乎停擺。

▲原有7位委員的NCC，如今只剩3人，少於委員會門檻最低標4人，重大業務幾乎停擺。

該業者表示，衛星廣播電視事業並未使用無線電波頻率，縱使未獲換照持續播出，也只是罰鍰，但無線電視與廣播電台使用無線電波頻率，一旦未獲換照，卻繼續使用無線電波頻率，就有適法性問題，主管無線電波頻率的數發部，依法必須收回無線電波頻率，否則公務員將面臨圖利、瀆職等刑事責任，非NCC所能置喙。

無線電視與廣播電台使用無線電波頻率，一旦沒有換照，使用無線電波頻率就有適法性問題。（翻攝正聲廣播官網）

▲無線電視與廣播電台使用無線電波頻率，一旦沒有換照，使用無線電波頻率就有適法性問題。（翻攝正聲廣播官網）

NCC解釋，有線電視系統業者可申請臨時執照，但衛廣頻道沒有臨時執照作法，只能讓內容轉到其他頻道。圖為MOD機上盒選頻器。

▲NCC解釋，有線電視系統業者可申請臨時執照，但衛廣頻道沒有臨時執照作法，只能讓內容轉到其他頻道。圖為MOD機上盒選頻器。

依《電信管理法》第74條規定，業者若未經核配繼續使用無線電波頻率，不僅有鉅額罰鍰，更有刑事責任。縱使未來NCC可召開委員會後做成換照決議，但該電波頻率已被收回，依現行法令規定，只能以公開拍賣或招標的方式重新核配頻率，而非直接配發給原本的廣電事業。


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