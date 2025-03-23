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台灣大「超能戰隊勇闖未來」主題週人氣爆棚　超過1.2萬名球迷力挺

▲▼ 台灣大「超能戰隊勇闖未來」主題週人氣爆棚　超過1.2萬名球迷力挺 。（圖／台灣大）

▲台灣大以科技力支持國內運動賽事，連續6年與臺北富邦勇士合作主題週，今年以「超能戰隊 勇闖未來」為主題，呼應內部「超人計畫」，號召各領域超人共組超能戰隊。(左起: 台灣大哥大總經理林之晨、台灣大運動家族選手唐嘉鴻、台灣大哥大永續品牌公關副總經理劉麗惠)（圖／台灣大哥大提供，下同）

生活中心／綜合報導

台灣大哥大與臺北富邦勇士舉辦「超能戰隊勇闖未來」主題週，活動邁入第2天，吸引超過1.2萬名球迷為勇士應援，台灣大總經理林之晨連兩日出席，今(23)日與新加入台灣大運動家族的體操選手「世界貓王」唐嘉鴻共同開球A。唐嘉鴻表示，這是他首次在籃球場上開球，特別以「完美後空翻」揭開序幕，期盼為球賽帶來好彩頭，順利展開新氣象。活動開場前，唐嘉鴻更特別前往闖關遊戲展區體驗MyMoji，製作自己的3D數位分身，製作成LINE貼圖，並打趣分享「我的3D 數位分身可以盡情『直體貓跳』元宇宙！」開球儀式前，由LUXY BOYZ與高達260公分巨型機器人帶來結合科技與藝術的精彩表演，集結雷射光影、投影技術和震撼音樂，帶來視覺及聽覺的雙重享受，籃球賽事充滿科技未來感，開場引爆球迷熱血沸騰。

▲▼ 台灣大「超能戰隊勇闖未來」主題週人氣爆棚　超過1.2萬名球迷力挺 。（圖／台灣大）

▲台灣大總經理林之晨(左2)連2日出席，與新加入台灣大運動家族的體操選手「世界貓王」唐嘉鴻(右2)共同開球。

台灣大總經理林之晨：「台灣大運動家族」再添超能戰將「世界貓王」唐嘉鴻

台灣大總經理林之晨表示，唐嘉鴻因精湛「直體貓跳」動作，被譽為「亞洲貓王」，其在2024年巴黎奧運上的表現驚人，展現招牌「貓跳540度」，最後完美落地，在體操男子單槓項目中，奪得銅牌，從「亞洲貓王」晉升為「世界貓王」，展現Open Possible能所不能精神和不斷突破自我的態度。今年，唐嘉鴻加入了「台灣大運動家族」，家族橫跨9大運動領域，共24位頂尖選手，其中13位選手勇闖2024巴黎奧運，為史上最多贊助選手闖進奧運的單一企業，且取得1金3銅的佳績。期待唐嘉鴻憑藉他的超人意志，持續飛躍世界舞台。

▲▼ 台灣大「超能戰隊勇闖未來」主題週人氣爆棚　超過1.2萬名球迷力挺 。（圖／台灣大）

▲唐嘉鴻在籃球場上開球，特別以「完美後空翻」揭開序幕，期盼為球賽帶來好彩頭，順利展開新氣象。

唐嘉鴻：每個完美動作背後是數千次失敗的淬鍊 秉持「Open Possible」精神「貓跳」世界

「世界貓王」唐嘉鴻以其對體操的熱愛，過去20年中，他不斷追求卓越，無論在空中轉體幾圈、盪得多高，奧運體操選手唐嘉鴻的雙手，在完成整套動作落地前，始終精準地抓回單槓。即使在2023年，唐嘉鴻因腳傷受阻，左腳阿基里斯腱嚴重斷裂，憑藉驚人的毅力，於半年內重返賽場，並在2024年體操世界盃奪得4面金牌，更二度登上奧運殿堂，在巴黎奧運男子單槓賽摘下銅牌，為台灣寫下歷史新頁。唐嘉鴻分享他的體操哲學「每個完美動作背後，是數千次的失敗和不懈努力。」

很高興加入台灣大哥大運動家族，希望將自己從小日夜苦練累積的能量，「貓跳」世界，讓台灣體操運動站上國際舞台，展現「Open Possible 能所不能」的精神。

Fubon Angels熱力四射開場 「台灣大速度插旗」獲勝者獲15,000元mo幣

主題日開場，由金渡娥、金子仁、南珉貞等Fubon Angels帶來臺北富邦勇士主題曲《BE BRAVES》的動感舞蹈，為勇士熱力應援。台灣大於中場舉辦「台灣大哥大 速度插旗」挑戰賽，邀請觀眾組隊PK，獲勝者獲頒15,000元mo幣，參與者還可獲得「GeForce NOW 雲端遊戲服務」鈦金方案1個月免費試用。此外，現場球迷還可參加「神預測」活動，預測第一節投進三分球最多的勇士球員，並由唐嘉鴻在中場時間頒獎給3位成功預測的球迷，贈送MyVideo 365天豪華月租電子序號及tokuyo i勁擊無線極速按摩棒TS-216。

▲▼ 台灣大「超能戰隊勇闖未來」主題週人氣爆棚　超過1.2萬名球迷力挺 。（圖／台灣大）

▲台灣大與臺北富邦勇士舉辦「超能戰隊 勇闖未來」主題週，獨家送出加油拍拍棒，比爾手機防水袋及球員大頭手機支架等限量聯名進場贈品給球迷。(圖為台灣大運動家族選手唐嘉鴻)

AI防詐、MyMoji AI換臉 闖關拿好禮

台灣大「超能戰隊 勇闖未來」主題日推出「勇士出任務」闖關遊戲，包括AI防詐服務「反詐戰警防護超人」射擊遊戲、「MyMoji 超能創造站」免費製作專屬AI換臉及3D數位分身、「MyVideo 拼出強片」影集拼圖遊戲，以及「GeForce NOW 迷宮試煉」六角形迷宮乒乓球挑戰等，完成闖關的球迷可獲獨家品牌聯名禮品，如充氣頸枕組、BRAVES野餐墊、勇士手機掛繩等，總價值破千元。

▲▼ 台灣大「超能戰隊勇闖未來」主題週人氣爆棚　超過1.2萬名球迷力挺 。（圖／台灣大）

▲台灣大運動家族的體操選手「世界貓王」唐嘉鴻前往闖關遊戲展區體驗MyMoji，使用建模儀或APP AI生成個人3D數位分身。

台灣大自2022年率先投入電信業反詐行列，運用資料庫與AI模型辨識等核心技術，串聯政府、執法單位、公協會、企業與消費者，打造完整反詐生態圈。為提升防詐能力，更推出「反詐戰警」個人版APP，協助用戶即時辨識陌生來電、檢查可疑簡訊、偵測上網安全並掃描惡意程式，有效防堵詐騙並節省接聽時間。AI防詐服務成效卓越，「反詐戰警個人版」幫助用戶示警近1,500萬通騷擾或詐騙電話與簡訊；「反詐戰警企業版」助上百家企業攔截超過12萬件偽冒詐騙事件，並透過AI與大數據技術主動監測偽冒LINE帳號、企業網站、社群、APP等，累計偵測3.1億個可疑網域，偵測準確度近100%，並提供即時預警與下架服務；「安心 Call」已成功保護3.25億筆交易隱私，轉接3,063萬筆通話，有效降低通聯行為異常帶來的資安風險。

▲▼ 台灣大「超能戰隊勇闖未來」主題週人氣爆棚　超過1.2萬名球迷力挺 。（圖／台灣大）

▲台灣大運動家族選手唐嘉鴻體驗MyMoji服務，以分身製作活動應援限定「台灣Duck球服同框LINE / GIF動態貼圖」，增添趣味互動體驗。

▲▼ 台灣大「超能戰隊勇闖未來」主題週人氣爆棚　超過1.2萬名球迷力挺 。（圖／台灣大）

▲台灣大運動家族選手唐嘉鴻體驗AI防詐服務「反詐戰警防護超人」射擊遊戲。

「超能戰隊」召集令 運用AI工具 發掘你的籃球超能力

台灣大邀請球迷運用AI工具，發掘自己的「超能力」，成為「超能戰隊」一員。3月22日至26日期間，至台灣大哥大臉書粉絲專頁參與「台灣大哥大 能所不能籃球夢」社群活動，透過AI繪圖生成自己的「能所不能」籃球夢概念圖，並於貼文留言處標記一位好友、分享創意，即有機會抽中momo幣2,000元及限量富邦勇士帆布袋。台灣大鼓勵用戶在Open Possible的未來，運用科技具象化夢想，發掘自身潛能，展現個人特色，探索未來更多可能性。

▲▼ 台灣大「超能戰隊勇闖未來」主題週人氣爆棚　超過1.2萬名球迷力挺 。（圖／台灣大）

▲開球儀式前，由LUXY BOYZ與2座高達260公分巨型機器人帶來結合科技與藝術精彩表演，集結雷射光影、投影技術和震撼音樂。

▲▼ 台灣大「超能戰隊勇闖未來」主題週人氣爆棚　超過1.2萬名球迷力挺 。（圖／台灣大）
▲台灣大主題日推出「勇士出任務」闖關遊戲，民眾爭相體驗「MyVideo 拼出強片」影集拼圖遊戲。

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