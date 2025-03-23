AI與永續如何改變觀光業？世新大學研討會促進產業菁英、學者對話

▲ 世新大學觀光學系舉辦「觀光業的雙軸發展—永續與智慧旅遊」研討會。（圖／世新大學提供）

台北訊

觀光產業如何在永續發展與智慧化轉型間取得平衡？世新大學觀光學系以此為核心議題，舉辦「觀光業的雙軸發展—永續與智慧旅遊」研討會，由管理學院院長江岷欽致詞開場，吸引學界專家、政府代表與業界菁英齊聚校內，共同探討產業挑戰與機遇，為台灣觀光產業注入新動能。

智慧旅宿的未來發展已是產業焦點。世新觀光系邀請台北新板希爾頓總經理胡愛偉、白石數位旅宿管顧主理人黃偉祥、敦謙國際機器人與創新智慧應用研發中心營運總監蔡述先與旭海國際科技總經理賴佳維等業界領袖，與系主任黃品全共同參與「旅宿產業與智慧觀光趨勢」圓桌論壇。專家們深入剖析AI技術、人機協作、數據分析與永續實踐等關鍵議題，提出具建設性的見解。他們一致認為，科技應用不僅提升服務效率，更能帶來個性化旅遊體驗，但需平衡數位轉型與人性化服務，確保產業的永續發展。

[廣告]請繼續往下閱讀...

研討會同時安排兩場學術論文發表，涵蓋智慧觀光、永續旅遊與科技創新等多元主題。由副教授韓明娟與王偉琴分別主持，邀請多位學者分享研究成果，包括氣候變遷對戶外遊憩的影響、動漫文化對旅遊目的地選擇的作用，以及旅遊保險風險感知對消費行為的影響等，為產業實務應用與政策制定提供重要參考。

▲ 世新觀光研討會學術論文發表，涵蓋智慧觀光、永續旅遊與科技創新等多元主題。（圖／世新大學提供）

世新觀光學系以跨域學習為核心，結合數位行銷、智慧科技與創新創業，並透過國際實習與交流計畫，讓學生在理論與實務間無縫接軌。系上畢業生在五星級酒店與公部門觀光機構等領域表現傑出，展現世新大學「理論與實務並重」的教學成果。

世新大學將持續深化產學合作與跨領域交流，推動台灣觀光產業在國際舞台上的競爭力。透過智慧化與永續化雙軌並進，世新觀光系致力於成為觀光教育與產業發展的領航者，為台灣觀光產業開創更多創新可能。