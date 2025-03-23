　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

15年最大永續行動！歐萊德攜手首長、名人、企業節電　參與數再創高

▲▼ 。（圖／）

▲歐萊德主辦Earth Hour15年台灣區節電與企業參與數再創新高。(圖/歐萊德提供)

生活中心／綜合報導

今年是 O’right 歐萊德 連續主辦 Earth Hour 的第 15 年，並再度獲得 WWF 官方授權。從 15 年前的一盞燈，到如今全台各界熱烈響應，這場行動已成為台灣最具影響力的永續倡議之一，讓減碳意識從個人擴展至政府與企業，真正落地。

今年，全台節電量達 298,000瓩，碳排放減少 147,510公斤，相當於 13,410棵 20 年生大樹 一年的吸碳量。歐萊德15 年來攜手全台參與者，累計節省電力 182.8 萬度，減少碳排放 955,585 公斤，等同於種下了 86,871 棵二十年生的大樹。政府積極帶頭行動，企業與民間共同響應，近600家企業與團體、近千家沙龍店家參與，創下歷史新高，展現全民行動力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年最具象徵性的時刻，來自於各地政府的行動力！六都及全台縣市首長不僅現身關燈，更親自宣布具體減碳行動，將 Earth Hour 從短暫的一小時，轉化為真正的長期永續承諾。

▲▼ 。（圖／）

▲歐萊德攜手縣市首長響應，共同號召全民參與。(圖/歐萊德提供)

不只是政府，今年，Earth Hour更獲得企業與學界的強力支持，超過千家企業與學校聯手參與，推動節能減碳、綠色辦公與環境教育，讓永續成為日常。 其中，全台最大便利商店品牌——「全家便利商店」連續第三年參與倡議，透過4,300間門市與9大關係企企業，向千萬消費者傳遞低碳生活理念，將關燈一小時變成全民日常習慣。

知名藝人如隋棠、鍾欣凌、金鐘金馬影后楊貴媚、TVBS主播謝向榮，以及百萬 YouTuber 黃氏兄弟等，也共同響應 Earth Hour 地球一小時，以自身影響力號召全民加入關燈行動。他們透過社群媒體，鼓勵大眾從最簡單的行動開始，讓節能減碳成為日常習慣，為地球發聲，共同推動永續未來。

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
478 2 5152 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
欠銀行20萬...26歲警派出所中彈亡　背景曝光
黃國昌要卓榮泰「不要躲」　板橋宣講聚6000人
小楊哥繳清3億罰款　三隻羊獲准恢復經營
「民進黨每晚吃魚翅、抱辣妹！」　黃國昌怒吼：把人民當盤子嗎？
快訊／TPBL又爆揮拳衝突　夢想家王牌蔣淯安慘遭驅逐出場
快訊／恐怖瞬間曝！台3線騎士遭重機撞噴　倒地慘死
中職比賽用球「大小顆」？王建民：未聽選手反映　縫線確實有落差

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

天氣兩階段變化！周四前晴朗高溫33度　周五變天「低溫下探11度」

15年最大永續行動！歐萊德攜手首長、名人、企業節電　參與數再創高

不爽被超車？騎士等紅燈「瘋狂轉圈」挑釁　網算罰單金額笑爆

4／11國際寵物日！寵物實境秀大集合　跟毛小孩一起慶祝

捷運上1／2年輕人都在穿「1款式外套」！大票讚：便宜又有爽度

本周雞蛋漲2元　公會：溫差大產蛋率下降

台人7天被詐18億！詐騙手法第1名「騙走10億多」

第1次來台就愛上！德國女高中生大讚：台男真可愛　家人鼓勵追愛

童年「最強餅乾」大縮水！照片一曝大票嘆空虛：好久沒買了

免飛東京！富士美術館「浮世繪」展品抵台　3／29開展免費看

直擊北海道野生狐狸抓田鼠 ！雙腳預備備一頭鑽進雪堆超可愛

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

#台中 男酒後叫囂！遭鄰居持刀怒砍亡

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

#天燈 墜落釀禍？ #平溪 鐵皮屋起火

#台東 #賽車手 「拖鞋卡油門」暴衝！撞4車翻覆畫面曝

【阿公的小棉襖】孫女撒嬌求阿公幫按摩！媽看不下去

汪蘇瀧首唱〈像晴天像雨天〉　好喜歡你～夢回《難哄》

林予晞否認因黃子佼遭《與惡2》換角　立場不變「成為善意的陌生人」

天氣兩階段變化！周四前晴朗高溫33度　周五變天「低溫下探11度」

15年最大永續行動！歐萊德攜手首長、名人、企業節電　參與數再創高

不爽被超車？騎士等紅燈「瘋狂轉圈」挑釁　網算罰單金額笑爆

4／11國際寵物日！寵物實境秀大集合　跟毛小孩一起慶祝

捷運上1／2年輕人都在穿「1款式外套」！大票讚：便宜又有爽度

本周雞蛋漲2元　公會：溫差大產蛋率下降

台人7天被詐18億！詐騙手法第1名「騙走10億多」

第1次來台就愛上！德國女高中生大讚：台男真可愛　家人鼓勵追愛

童年「最強餅乾」大縮水！照片一曝大票嘆空虛：好久沒買了

免飛東京！富士美術館「浮世繪」展品抵台　3／29開展免費看

比特犬咬人敲警鐘！樹德科大擬辦寵物經營系　正視毛經濟潛在公安

天氣兩階段變化！周四前晴朗高溫33度　周五變天「低溫下探11度」

柯以柔「左腎臟發炎」住院5天　工作喊卡曬照曝身體狀況

一掃東京掛蛋陰霾！　鈴木誠也返美連續2打席開轟

「對富邦有多一點感情」　鑀龍前進多明尼加練功

15年最大永續行動！歐萊德攜手首長、名人、企業節電　參與數再創高

欠銀行20萬...三重26歲警派出所頂樓中彈亡　母接噩耗北上認屍

工程重啟！高雄「七賢安居」社宅將重招標

不爽被超車？騎士等紅燈「瘋狂轉圈」挑釁　網算罰單金額笑爆

北京阿公花百萬收古玩　真品只有一件「值10元」

【意外的重逢】飼主請ChatGPT改圖　驚喜見已逝毛孩出現感動哭

生活熱門新聞

美YTR樂樂法利「被禁止入境台灣」　移民署回應了

玉山2人遭雪埋！雪羊開轟「垃圾條例」

台北罕見「濕度8％」　打破40年紀錄

常吃「1食品」要小心！權威醫：我都不敢吃

竹北凌晨突爆巨響！　居民嚇醒驚「很多消防車的聲音」

快訊／9縣市低溫特報！輻射冷卻「急凍跌破10度」

2年輕男女墜谷380公尺　玉管處遺憾發文

連熱5天高溫飆34度　下周五「鋒面掃全台」轉濕冷

挑戰寒流！　下波「濕冷回冬」

4月不只清明連假　1縣市學生「月底放6天」

紙碗、耐熱塑膠袋何者較毒？答案意外

童年「最強餅乾」縮水！照片曝全嘆氣

妹子買50嵐！原價65「結帳31元」真相曝

今晨6.5℃！　「全台有雨」時間曝

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

韓國野火4消防員慘死！東南部進入緊急狀態

人妻尾牙爛醉遭性侵！廠商囂張撒鈔：我有錢

即／玉山2山友遭雪埋！搜救人員尋獲已無生命跡象

媽過世17年　男一查驚覺34萬遺產消失了

杜力來台22年拿不到身分證　嗆「這群人」爽領

佩甄願意和老公3P

快訊／三重厚德派出所傳槍響！20多歲男警陳屍頂樓

快訊／新竹凌晨驚傳巨響　消防局回應了

內衣賣到一半「奶頭跑出來」直播全放送

我阿公養2老虎！橋上放風照引朝聖

美YTR樂樂法利「被禁止入境台灣」　移民署回應了

即／竹聯幫發聲明：其它幫主人選「違背么哥遺願」

97萬老濕姬認了被騙裸照！

焚化爐技工月薪4萬開賓士　藏900萬現金

北上環島才1天！重機男花蓮過彎撞護欄墜斜坡喪命

更多

最夯影音

更多

直擊北海道野生狐狸抓田鼠 ！雙腳預備備一頭鑽進雪堆超可愛

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

#台中 男酒後叫囂！遭鄰居持刀怒砍亡

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面