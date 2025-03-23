15年最大永續行動！歐萊德攜手首長、名人、企業節電　參與數再創高

▲歐萊德主辦Earth Hour15年台灣區節電與企業參與數再創新高。(圖/歐萊德提供)

生活中心／綜合報導

今年是 O’right 歐萊德 連續主辦 Earth Hour 的第 15 年，並再度獲得 WWF 官方授權。從 15 年前的一盞燈，到如今全台各界熱烈響應，這場行動已成為台灣最具影響力的永續倡議之一，讓減碳意識從個人擴展至政府與企業，真正落地。

今年，全台節電量達 298,000瓩，碳排放減少 147,510公斤，相當於 13,410棵 20 年生大樹 一年的吸碳量。歐萊德15 年來攜手全台參與者，累計節省電力 182.8 萬度，減少碳排放 955,585 公斤，等同於種下了 86,871 棵二十年生的大樹。政府積極帶頭行動，企業與民間共同響應，近600家企業與團體、近千家沙龍店家參與，創下歷史新高，展現全民行動力。

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今年最具象徵性的時刻，來自於各地政府的行動力！六都及全台縣市首長不僅現身關燈，更親自宣布具體減碳行動，將 Earth Hour 從短暫的一小時，轉化為真正的長期永續承諾。

▲歐萊德攜手縣市首長響應，共同號召全民參與。(圖/歐萊德提供)

不只是政府，今年，Earth Hour更獲得企業與學界的強力支持，超過千家企業與學校聯手參與，推動節能減碳、綠色辦公與環境教育，讓永續成為日常。 其中，全台最大便利商店品牌——「全家便利商店」連續第三年參與倡議，透過4,300間門市與9大關係企企業，向千萬消費者傳遞低碳生活理念，將關燈一小時變成全民日常習慣。

知名藝人如隋棠、鍾欣凌、金鐘金馬影后楊貴媚、TVBS主播謝向榮，以及百萬 YouTuber 黃氏兄弟等，也共同響應 Earth Hour 地球一小時，以自身影響力號召全民加入關燈行動。他們透過社群媒體，鼓勵大眾從最簡單的行動開始，讓節能減碳成為日常習慣，為地球發聲，共同推動永續未來。



