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方濟各23日出院　將公開露面向信徒揮手祝福

▲▼ 教宗方濟各（Pope Francis） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲教宗方濟各預計23日可出院，將返回梵蒂岡休養2個月。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

教宗方濟各（Pope Francis）今年2月14日因嚴重呼吸道感染導致雙側肺炎住院至今，近期健康狀況逐漸好轉，醫院表示，方濟各可在23日出院，將返回梵蒂岡休養2個月。方濟各擬透過醫院窗戶向信眾揮手致意送上祝福，這也將是他住院後首度公開露面。

BBC等報導，方濟各在住院這段期間並未插管，依據醫療團隊的說法，在過去這5周期間，教宗出現2次非常危急的狀況，出現生命危險，如今狀況穩定下來，還需要很長一段時間才能讓年邁身體完全康復。院方囑咐方濟各休息2個月，建議不要參加大型活動。

醫師透露，方濟各對於即將出院的消息感到非常高興，過去這3、4天一直在問何時能夠回家。

這是方濟各擔任教宗12年以來最嚴重健康危機。羅馬天主教樞機主教費南德茲（Victor Manuel Fernandez）21日透露，方濟各住院長時間使用高流量氧氣治療，這會導致乾燥，如今方濟各需要重新學習說話。

梵蒂岡此前已表示，方濟各的呼吸與活動能力有所改善，夜間不再使用機械式呼吸器輔助呼吸，而是鼻子下方的管子吸入氧氣。自從方濟各住院以來，梵蒂岡公布唯一一張照片，是方濟各在羅馬傑梅利醫院（Gemelli Hospital）小聖堂祈禱的模樣，似乎無需輔助就能自主呼吸。

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