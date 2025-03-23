好天氣到周四「高溫上看30度」　周五變天全台有雨

▲今天一直到周四全台各地都是好天氣。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者陳威廷／台北報導

中央氣象署預報指出，受到輻射冷卻與高壓系統影響，今（23）日至周四全台天氣大致晴朗穩定，白天高溫可達30度以上，但早溫氣溫偏低，西半部地區夜間低溫約14度至15度，溫差達10度以上。氣象局提醒，近期民眾外出應注意保暖與防曬，多補充水分。

氣象署預報員劉沛滕說明，高壓系統目前籠罩台灣，帶來乾燥晴朗的天氣，今起一連三天，各地晴到多雲，今天白天高溫25度，周三、周四有機會超過30度。

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劉沛滕說，周二至周四東南風帶來暖濕水氣，台東及恆春半島有零星降雨。周五、周六鋒面通過後，新一波東北季風與大陸冷氣團南下，北部與東半部地區可能出現短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部陣雨機會。

下一波較明顯的天氣變化預計出現在周五與周六。劉沛滕指出，隨著鋒面通過及東北季風增強，北部、東半部地區降雨機率提高，周六起冷空氣增強，台灣北部及東部轉為濕冷型態，中南部也會明顯降溫。

昨天氣象署台北測站中午時出現濕度8%數據，多個測站濕度也在20%以下。劉沛滕解釋，台灣上空目前是比較乾燥的天氣型態，各地相對濕度皆低，若測到20%以下濕度，氣象署不會直接記錄，僅做為參考。

劉沛滕表示，待明天高壓逐漸東移，水氣就會略微增加，但今明兩天氣候仍為溫暖乾燥型態，民眾外出要注意防曬與補充水份。

▲▼周四前各地氣候溫暖穩定。（圖／氣象署）

