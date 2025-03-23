噁男「強插母馬」認了性侵！　法官氣瘋：立刻監禁

▲英國一名男子因性侵母馬遭判20周監禁。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

英國一名男子因為在馬廄中性侵一匹母馬，在逃逸過程中被監視器拍下，當時他僅穿著部分衣物，受害母馬後續出現嚴重創傷反應，而男子遭逮捕後．承認將手強插入母馬體內，因此被法院判處20周監禁。

根據《每日郵報》報導，現年36歲的梅恩（Andrew Main）在去年5月29日夜裡闖入「紅翼馬匹庇護所」（Redwings Horse Sanctuary）位於諾福克郡（Norfolk）的一處馬廄，對一匹母馬進行嚴重侵犯。

諾里奇裁判法院（Norwich Magistrates' Court）指出，監視器畫面拍到他走進馬廄區，後來又只穿部分衣物走出來。據信，梅恩是把車停在附近路邊後，偷偷潛入這處庇護所。他不僅預謀進行這起犯行，還試圖把毫無反抗能力的馬移動到監視死角，以避開鏡頭。

檢察官布朗（Paul Brown）表示，影像同時拍到那匹名叫路易絲（Louise）的母馬在事發時情緒極度不安，還試圖逃跑。獸醫事後前來治療時發現，這匹馬因「猛烈侵入」而造成內部受傷，而梅恩也承認，他用手強行插入母馬體內。

地方法官潘卡尼亞（Sundeep Pankhania）表示，「這起犯行極其殘忍，更糟的是你

（梅恩）針對的是一匹毫無防備的馬，我不接受這是『一時衝動』的說法，這明顯有性動機。」

潘卡尼亞指出，這匹母馬遭受了創傷、不適，甚至是疼痛，「我認為，唯一合適的處罰就是立即監禁。」最終，梅恩被判處20周監禁。