北市校園性騷1年通報1818件「暴增4成」　肢體言語霸凌也變多

▲湯志民表示，北市近3年校園事件以性別與霸凌兩大類為主，又以國中占比最高。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

根據台北市教育局統計，近3年校園事件以性別與霸凌兩大類為主，又以國中占比最高。其中性別疑似案件通報量每年增加約4百至5百件，最多樣態為生對生的性騷擾，占比達85%。教育局表示，上述校園事件調查成立比例約1成，有9成案件不成立，反映出該如何降低校園內衝突更重要，將強化預防、培訓、親師合作來守護校園。

近年來校園中屢屢爆發性別與霸凌事件，更頻頻登上新聞版面。台北市教育局今（19日）公布近三年統計數據，發現校園事件主要型態包含性別和霸凌兩大類型。根據北市教育局統計，性別事件疑似案件通報量，111學年約1100件，112學年約1500件，113學年約2000件。若以性騷擾區分，111學年963件，112學年1303件，113學年1818件。

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北市教育局長湯志民表示，在性別事件部分，疑似案件通報量每年以400至500件通報趨勢增加，在國中階段占比約45%，高於國小和高中職；在行為樣態部分，性騷擾行為最多，佔性別事件近85％，且以生對生為主，其次為數位性別暴力問題，主因是3C產品使用普及而有所增加。

在霸凌事件部分，湯志民表示，近3年校園霸凌事件調查成立的比例約維持在通報案件的1成（113年8.6%、112年14.3%），疑似案件通報量維持每年增加趨勢，大約平均每年以120至160件幅度增加。若以學生學程分布，國中約占50%的比例，高於高中與國小，若以行為樣態來分析，肢體霸凌或言語霸凌的件數較多。

湯志民指出，從數據顯示，儘管學生對校園霸凌或性別事件的敏感度有所成長，但調查成立比例維持在一成左右，有9成案件經調查不成立，也反映出該如何降低校園內衝突、營造友善的學習環境更加重要。校園事件增加導致學校人員除教學以外，需投入更多心力處理事件調查。因此，提升學校人員事件調查處遇的知能相關重要，故教育局特別辦理有別於以往研習，以實務演練的工作坊帶領校長更加了解事件處理的技巧與應對策略。

湯志民表示，預防為首要任務，導入數據管理模式，全面升級校園安全預防機制，透過系統化分析近幾年校園事件相關數據，掌握各校校園事件發生狀況，並將該數據回饋提供各校作為制定預防策略的重要依據。後續由教育局駐區督學積極介入輔導，針對數據顯示高風險的學校，提供專業支持和協助。

為提升學校教職員處理校園事件的專業知能，北市教育局表示，114年度更首度規劃辦理4梯次增能研習，透過實務情境模擬及案例分析等方式，強化學校人員處理校園事件的應變能力，同時為強化親師合作，針對家長發布面對校園事件的應對指南，期盼透過親師合作，強化預防、培訓、親師合作，多管齊下全方位守護校園。