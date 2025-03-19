合歡山開放通行！大禹嶺至鳶峰須加掛雪鏈　視路況機動調整

▲合歡山區路段19日晨已恢復通行。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台8線大禹嶺及台14甲線翠峰至大禹嶺路段，18日夜間實施預警性封閉路段後，已於今（19日）清晨解除恢復交通。台8線大禹嶺(109K~110K)及台14甲線鳶峰至大禹嶺(24K-41.5K)部分路面仍有結冰、積雪未融，但須加掛雪鏈通行。

養護工程分局表示，已派員辦理清雪作業，仍將視路況機動調整限掛雪鏈通行路段。考量昆陽至松雪樓路段道路崎嶇蜿蜒，背陽側路面結冰較厚，極易發生打滑失控，建議採四輪傳動車輛加掛雪鏈通行。

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▲▼養護工程分局派員進行清雪作業。

為維護用路人安全，養護單位將視路面積雪狀況，進行鏟雪作業，作業期間採短時雙向封閉道路（視現況機動調整），請用路人依交管人員指揮通行。

依114年合歡山雪季公告事項，下(積)雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段。

公路局呼籲欲行駛台8線及台14甲線用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案及時因應；相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。

民眾查詢最新路況，可利用公路局省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」，或撥打04-23715030及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況。