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吹鎖者曝「保健食品暴利」：成本不到3000賣近20000

藝人郭子乾及白冰冰代言的保健食品因誇大療效，遭罰款近2千萬元。（翻攝亞洲健康王官網）

▲藝人郭子乾及白冰冰代言的保健食品因誇大療效，遭罰款近2千萬元。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

更詭異的是，為格去年還突然宣布，未來產品外盒都會印上原輔堂生技集團的商標，不久，總裁郭信誠的特助又成了集團旗下新公司「白鶴生技」的負責人，公司地址同樣在該大樓，還將為格的大量資料搬到白鶴。

Ａ先生指出，食藥署最近又將公布違規廣告名單，為格去年被罰，今年如果再上榜，將變成累犯，罰款將加重，研判郭信誠應該是為了規避更鉅額的罰款，才會新設公司取代為格。

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為此，本刊向台中市政府衛生局食品藥物安全處查證，官員證實，為格公司被食藥署開罰後，已繳交292萬元，但聯群國際遲未繳納剩餘的1千6百多萬元罰款，衛生局已向法務部行政執行署聲請強制執行；食藥署也證實，最近將公布違規廣告名單、予以開罰。

郭信誠在台中籌建宮廟，預計2027年完工。（翻攝崑崙白鶴仙宮官網）

▲郭信誠在台中籌建宮廟，預計2027年完工。

另一名知情人士Ｂ小姐告訴本刊，郭子乾代言的關節保健食品是台鹽生技3年前研發，同年5月委託為格公司經銷，當時廣告主打國營企業背書，加上郭子乾形象不錯，很受長輩歡迎，但雙方合作僅5個月就告吹，台鹽事後還發聲明痛批經銷商播出誇大不實的廣告，並因不當行銷手法，引發消費糾紛，多次要求改善無效，台鹽為了維護商譽，提前終止經銷合約。

不過，為格公司很快就找到其他生技廠製「第二代」商品，標榜比台鹽的8項專利成分更多、更好、更有效，商品包裝除了繼續印上郭子乾的照片，還多了白冰冰的肖像「雙代言」。

郭信誠遭控逼員工1年捐款3千元給崑崙白鶴仙宮。（讀者提供）

▲郭信誠遭控逼員工1年捐款3千元給崑崙白鶴仙宮。

Ｂ小姐說，即使爭議不斷，該產品仍是為格最熱銷的項目，一盒30瓶，官方售價為1萬9千8百元，但業務員有「優惠空間」，許多能言善道的業務員會以官方售價賣出，再用贈送體驗的話術，夾帶益生菌、牛樟芝等產品，其實就是配貨銷帳，順便做業績，初估該產品每年為公司帶來至少20億元銷售額。

Ｂ小姐指出，公司開放員工購買沒有外盒的裸裝版，30瓶只要3千元，不到消費者購買價的16，公司的成本價肯定比3千元更低，不知道花大錢買商品的消費者做何感想？


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