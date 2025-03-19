知名生技「明星代言」海撈20億　誇大療效一招閃罰2000萬

▲原輔堂生技集團旗下有好幾間公司，實際操盤者為總裁郭信誠。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

原輔堂生技集團旗下的為格公司，為銷售保健食品「AHA關捷挺固立」，找來藝人郭子乾代言，創下每年20億元的銷售額，卻因誇大療效，遭衛福部開罰近2千萬元，但本刊最近接獲爆料，指集團總裁郭信誠已悄悄將300多名員工轉到旗下另外2家公司，並成立新公司，準備繼續販售商品、規避罰款，此外，郭信誠之前也因銷售問題健康食品，遭法院依詐欺罪判刑，且被控長期壓榨員工、逼員工捐錢蓋廟，行徑十分誇張。

今年初，原輔堂生技集團舉辦尾牙，藝人郭子乾、白冰冰、李興文等人出席，知情人士Ａ先生透露，該集團旗下有好幾間公司，負責人不同，但操盤者都是總裁郭信誠，他習慣砸錢找藝人拍廣告代言，因有藝人加持，產品銷售數字十分亮眼。

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▲藝人郭子乾及白冰冰代言的保健食品因誇大療效，遭罰款近2千萬元。

本刊調查，當天與原輔堂聯名主辦尾牙的為格國際公司，負責人郭家瑋是郭信誠的兒子，去年4月，衛福部食藥署公布10大違規廣告，為格公司銷售的AHA關捷挺固立因誇大療效，與託播廣告的聯群國際遭連帶開罰1,978萬元，代言人郭子乾也被裁罰60萬元。

▲為格公司疑似為了規避罰款，將大批資料搬到新成立的白鶴生技公司。

前年9月，5家電視台因播放郭子乾主持的《亞洲健康王》節目，節目內容廣告化，違反《廣播電視法》，共被開罰620萬元，2起違規案件都是同款保健食品。

Ａ先生表示，去年底為格突公告不再接受任何轉帳、匯款，底下員工也無預警被轉到「天醫國際」「和欣科」2家公司。Ａ先生私下調查，為格、和欣科負責人都是郭家瑋，多年前他還曾是廣告託播公司聯群國際負責人，而天醫國際前身是亞洲健康王，遭開罰後改名，這些公司登記地址都在同棟大樓；聯群則在2年多前變更地址，與集團表面切割。

▲為格公司去年底公告不再接受轉帳、匯款，等於將帳戶凍結。

去年，總裁郭信誠的特助成了集團旗下新公司「白鶴生技」的負責人，公司地址也在該大樓，Ａ先生指出，食藥署最近又將公布違規廣告名單，為格去年被罰，今年若再上榜，將變成累犯，罰款將加重，懷疑郭信誠應是為了規避更鉅額罰款，才會新設公司取代為格。

另名Ｂ小姐告訴本刊，郭子乾代言的關節保健食品本是台鹽生技研發，委託為格公司經銷，但雙方合作僅5個月就告吹，為格找到其他生技廠生產「第二代」商品，商品包裝除了繼續印上郭子乾的照片，還多了白冰冰肖像。

Ｂ小姐說，該產品是為格最熱銷項目，30瓶官方售價19,800元，初估該產品每年為公司帶來至少20億元銷售額，公司也開放員購裸裝版，30瓶只要3千元，不到消費者購買價的16。另位Ｃ小姐則指控郭信誠對員工苛刻，底薪比最低工資低，業績獎金也要被抽7％，近年郭為了蓋廟，要求員工每年捐款，盼相關單位介入調查。

▲原輔堂集團旗下多間公司都登記在台中市崇德路一棟大樓內。

本刊調查，郭信誠多年前曾找陳盈潔代言販售「土耳其草莓酵母」減肥藥，因誇大療效遭檢舉，檢警查出產品含有腹瀉成分，被認定涉詐欺判刑；他也曾請溫翠蘋代言竹炭內衣，最後被檢驗出內衣不含竹炭成分，還高價賣出惹議。今年初六開工，郭信誠帶著孫子、孫女到銀行發紅包，只見銀行主管、行員排排站，等著領郭孫子發的紅包，十分誇張！

▲郭信誠曾請藝人溫翠蘋（圖）代言竹炭內衣，產品卻被驗出未含竹炭成分。

針對相關指控，為格公司負責人郭家瑋透過助理回應表示，為格及其他公司各自獨立運作，非屬同一集團，為格已繳交罰款，並未規避，也未逼迫員工捐錢蓋廟，員工捐款均出於自由意志。



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