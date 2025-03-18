機車互撞！男大生「CPR狂壓800下」救不回　家屬淚謝：辛苦您了

▲高雄昨晚發生「2機車相撞」，其中一名騎士當場失去生命跡象，緊急送醫仍傷重不治。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

高雄市大寮區發生驚悚死亡車禍，一名23歲蔡姓男騎士昨（17日）晚間行經萬丹路與捷西路口時，突遭同樣騎乘機車的22歲黃姓男子高速撞上，導致蔡男當場失去生命跡象，恰巧路過此處的輔英科大護理系男大生見狀，立刻跪地實施CPR急救，遺憾傷者送醫後仍因傷重宣告不治。

據了解，該起車禍事故發生於昨（17日）晚間6時許，當時駕駛機車的黃姓男子行經大寮區萬丹路欲左轉時，不慎與騎乘機車的蔡姓男子相撞，蔡男頭部遭到重創倒地，當場失去呼吸心跳被緊急送醫，經數小時搶救後，蔡男仍不治身亡，而黃男則並無大礙，警方針對駕駛實施酒測，並未發現酒駕情事，詳細肇事原因尚待進一步調查釐清。

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一名見義勇為的輔英科大護理系男大生，事後在社群平台Threads還原車禍現場，透露當下看見有人趴在地上後，他立馬停車上前查看，發現對方傷勢相當不樂觀，「完全無意識沒有呼吸沒有心跳，馬上翻過來CPR，救護人員到場也是請我繼續按壓，一共壓力7、800下跑不掉，真的累死我，AED顯示不用電擊，我直接壓到上救護車」，並祈禱傷者能順利被救回。

得知男騎士不幸逝世後，該名男大生也遺憾說道，「這一次與死神搶人輸了，希望大家健康平安。」貼文曝光後，網友紛紛留言讚賞，「謝謝你，祝好人一生平安、出門永遠找的到停車位」、「辛苦了，高品質CPR真的很累」、「超勇的，壓胸真的需要大量體力」、「謝謝你伸出援手，辛苦了」、「謝謝這個世界上有你。」

該篇PO文也釣出死者家屬致謝，「謝謝您好心人，辛苦您了，車禍那位先生是我的表哥」、「謝謝你的幫忙，我哥哥已經走了，很感謝你幫我哥哥急救。」

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