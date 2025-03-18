比特犬跳車咬人！飼主遭疑「蓄意犯案」　警方出面回應：無從判斷

▲臥龍街比特犬攻擊騎士案件，民眾質疑飼主蓄意放狗咬人。（圖／翻攝畫面）

記者張君豪、陳韻如／台北報導

北市徐姓男子飼養的比特犬Lucky兩度跳車爆咬騎士，引發社會關注。事後有網友細看影片，發現整件事情不像是巧合，反倒像人為手動控制開關，而此言論一出也立刻引發討論，質疑飼主就像是刻意放狗咬人。對此，警方回應，目前並無從判斷飼主是否有蓄意縱犬傷害民眾的意圖，因此不會主動偵辦。

這兩起狗咬人案件分別發生於3月6日及3月17日，該比特犬Lucky都恰巧在飼主徐男車輛停等紅綠燈時「自行開窗」，並跳出車外攻擊一旁的機車騎士，案件發生後，引發社會關注。

有網友事後細看影片，發現兩件事情發的狀況幾乎一模一樣，並直言「這不像巧合」。網友表示，第一次車窗放下後又立刻上拉，這操縱並不像是狗狗誤觸，更像是人為控制。

另外，第二次的攻擊畫面中，皮卡客貨車停等紅燈時，右後座車窗再度自動降下，但車窗降下時畫面顯示，比特犬Lucky並未在右後座，不可能碰觸到右後座車窗開關，直到車窗開啟7秒後，Lucky才出現在右後座，並跳出車外攻擊旁邊的騎士，而徐姓飼主更是等到10秒後才下車拉狗。

對此，就有大批民眾質疑，飼主根本是蓄意放狗咬人，但警方回應，目前並未接獲被害人報案，再加上無從判斷飼主有蓄意縱犬傷害民眾的意圖，因此不會主動偵辦。