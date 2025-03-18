比特犬咬傷人「卻是兒子道歉」　網狂解讀聲明：與我無關阿！

▲飼主兒子徐書磊發聲明代父親道歉。（圖／翻攝自臉書／法律白話文運動 Plain Law Movement）

記者周亭瑋／綜合報導

台北市60歲徐姓飼主養的比特犬Lucky，兩度開窗跳車咬人，引發社會關注，徐男兒子、法律白話文運動營運長徐書磊也火速發聲明道歉。不過，大票網友看完不以為然，怒轟老爸犯錯還要兒子致歉，同時也認為聲明只是想切割，「這篇文章可以總結為四個字，不關我事。毫無誠意可言。」

昨晚，徐書磊寫下聲明道歉，除了對受傷民眾表達誠摯的關心，也強調Lucky是在他搬離原生家庭後，父親才開始飼養的，他與家人均無法親近該犬，他也曾多次勸告父親應自行妥善管理，學習如何飼養該犬；而事發當時他並不在車上，但作為車主，已深自檢討未能即時要求家父，才造成憾事發生。

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▲比特犬跳車咬傷騎士。（圖／記者黃彥傑翻攝）

聲明中，徐書磊表示，已多年未與父親同住，亦是透過新聞才得知Lucky傷人事件，「家父現正與兩位受害者洽談賠償事宜，並會坦然面對台北市政府動物保護處之裁罰及沒入比特犬之處分。」

粉專「法律白話文運動 Plain Law Movement」代PO聲明文後，被留言灌爆，不少人直呼，「推託之詞」、「搬離原生家庭，離奇的開窗放狗咬人，租賃來的車主卻是兒子，然後多年未與父親同住，但車子父親想開就開？本來跟兒子看似沒關係的事故，這份聲明文完全是提油救火，還是身為法律專業的你們？」「開始切割囉」、「我讀起來的白話意思是：原生家庭裡有講不聽的老番顛，接一連二的闖禍，他也是傻眼羞愧無奈，但身為兒子還是得幫忙出個聲，順便澄清不關他的事，他管不了那瘋狗，更管不了他爸，罰款賠償都盡量來，給他爸點教訓，把狗沒收了也好，最好別還給他爸了」。

另外，網友們也喊話徐姓飼主出面道歉，「老子搞事，兒子出來道歉，這老子也太巨嬰了」、「父親應該出來面對，跟社會大眾道歉」、「做爸爸的居然要兒子出來幫忙發聲明」。

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