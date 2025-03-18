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社會 社會焦點 保障人權

冷氣團來襲遊客湧入合歡山區　去年10月至今已284車禍

記者高堂堯／南投報導

近日強烈冷氣團來襲，合歡山武嶺等高山地區因降雪而再度湧入大批遊客，但天候不穩也為交通安全帶來挑戰，南投縣警察局統計去年10月至今年2月，武嶺聯外道路共發生284件車禍，導致2人死亡。

▲南投警方統計去年10月以來，合歡山武嶺聯外道路5個月累計284起車禍。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投警方統計去年10月以來，合歡山武嶺聯外道路5個月累計284起車禍。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

南投縣警局交通隊因此透過警察廣播電臺及相關有線電視業者錄製影片，揭露相關統計數據：去年10月至今年2月，合歡山武嶺聯外道路臺14線、臺14甲線共發生284起交通事故，經分析主要肇事因素以「其他不當駕駛行為（如自撞、摔倒）」佔80件最多，其次為「未注意車前狀態、未保持行車安全距離」43件，第三則為「恍神分心駕駛（含打瞌睡、疲勞駕駛）」33件。

▲合歡山今早突降冰霰、道路管制，民眾措手不及人車受困，仁愛警方即刻救援。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投警方加強武嶺交安宣導，減少疲勞駕駛致事故。（圖／記者高堂堯翻攝）

交通隊強調，疲勞駕駛可能導致視線模糊、反應遲鈍、注意力不集中等問題，嚴重影響行車安全，另根據研究，疲勞駕駛與酒駕同樣危險：若僅睡4小時便上路，發生車禍的風險將增加10倍，提醒長途行車應適時休息、建議每兩小時休息15分鐘，行車過程中若感到疲憊，應立即尋找安全地點休息，以降低事故發生風險。

▲▼南投警方加強武嶺交安宣導，減少疲勞駕駛致事故。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼南投警方加強武嶺交安宣導，減少疲勞駕駛致事故。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投警方加強武嶺交安宣導，減少疲勞駕駛致事故。（圖／記者高堂堯翻攝）

除避免疲勞駕駛，交通隊指出武嶺地區道路蜿蜒且海拔較高，行駛時應特別注意遵守交通規則、保持行車距離、防寒保暖、注意天候狀況；為確保行車安全，縣警局也將加強山區道路的交通執法，針對嚴重超速、闖紅燈、逆向行駛、未禮讓行人、蛇行惡意逼車、未依規定轉彎、酒後駕車等7項重大違規取締。

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