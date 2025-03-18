「覺得很酷」！收容所女員工私藏人類腳趾　上網「當標本賣」

▲收容所女員工私藏人類腳趾，遭控「涉及人類遺骸的不當行為罪」。圖僅示意，與本案無關。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

洲墨爾本一名在動物收容所擔任森林護管員的女子，在某天發現犬隻口中吐出人類的腳趾頭後，便私自將殘骸保存起來，並試圖上網販賣。後來，她遭到檢舉後，被法院判處18個月社區矯正令和150小時無償社區服務。

根據英國《衛報》（The Guardian）報導，事情發生在2024年2月，48歲的金曼（Joanna Kathlyn Kinman）於維多利亞州一家動物收容所擔任森林護管員，當時有2隻被收留的犬隻因啃食過世主人的遺體，在收容所內嘔吐，其中含有人類腳趾。

金曼見狀，便在其他工作人員離開後，偷偷翻出被丟棄的人體遺骸，並將其帶回家，泡在福馬林中。金曼次日與女兒通話時，表示自己計畫在網路上出售人類腳趾，大約可獲得400元澳幣（約新台幣8375元）。

警方接獲匿名檢舉後，迅速前往金曼住處突擊搜查，發現玻璃展示架上除了有人類腳趾外，還有豚鼠腳、鱷魚爪、鳥頭骨等等標本，以及她孩子的乳牙。面對警方訊問，金曼坦承自己確實有想在網路上販售人類腳趾，同時聲稱她只是「覺得很酷」。

不僅如此，警方還查出，金曼是臉書社團「Bone Buddies Australia」的活躍成員，該社團為骨骼、標本收藏愛好者提供交流及買賣的機會，而金曼之前曾賣過死胎小貓和小狗的濕製標本，但她沒有透露這些遺骸的來源。

▲警方調查發現，金曼是「Bone Buddies Australia」線上社群的活躍成員，該平台專為骨骼收藏愛好者提供交流與買賣機會。（圖／翻攝自X/@7NewsMelbourne）

報導指出，金曼被控「涉及人類遺骸的不當行為罪」，最高可判處2年有期徒刑。最終，金曼遭判18個月社區矯正令，還要完成150小時無償社區服務。

對此，死者家屬感到相當悲痛，但死者兒子不願讓其他親屬知悉此事，希望保護他們免受調查。金曼的律師馬蒂尼（Rainer Martini）則強調，金曼已經為此付出代價，包括失去工作、受到網路霸凌等等，現在她深感後悔，「不僅為了她自己，也為了給死者家屬帶來的影響」。

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