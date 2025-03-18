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南韓罕見降3月雪！高速公路41輛車「打滑追撞」　開車撞分隔島慘死

▲▼南韓罕見降下「三月雪」，首爾景福宮18日白天積雪景象。（圖／達志影像）

▲南韓罕見降下「三月雪」，首爾景福宮18日白天積雪景象。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

受到北極圈冷空氣和低氣壓影響，南韓罕見出現「三月雪」！即便倒數2天便迎來24節氣之一「春分」的到來，但南韓首爾等地從昨（17）日晚間起便開始降雪，其中首爾至少積雪9公分、京畿道議政府市積雪14公分。突如其來的降雪，也導致各地交通大亂，不僅輕軌停駛影響通勤，高速公路更有41台車輛連續追撞。

根據《韓聯社》、《東亞日報》，南韓氣象廳指出，除了南部地方與濟州島沿岸之外，已針對全國大部分地區發布「大雪特報」，其中江原道束草市、高城郡以及鬱陵島、獨島更是發布「大雪警報」。

從17日晚間8時至18日上午7時，首爾（以位於鐘路區的首爾氣象觀測站為準）積雪8.9公分、京畿道議政府市與抱川市積雪13.8和12.0公分、江原道華川郡和鐵原郡積雪14.3和14.0公分、忠清南道唐津市和世宗特別自治市積雪9.0和5.2公分。

▲▼南韓京畿道議政府市輕軌18日上午因降雪而一度全線停駛。（圖／達志影像）

▲京畿道議政府市輕軌18日上午因降雪而一度全線停駛。（圖／達志影像）

截至18日下午4時，江原道、嶺南地方仍持續降雪，包括江原道東海岸和山區、江原道南部內陸、全羅北道東部、慶尚北道北部、慶尚南道西部內陸仍維持大雪特報，而江原道山區和慶尚北道東北部山區則持續每小時5到12公分的「雪爆彈」強降雪，至於首爾市江北區更一度積雪至11.9公分。

由於3月暴雪影響，導致南韓境內多地陸海空交通發生些許事故。其中，京畿道議政府市輕軌（輕電鐵）從18日上午5時15分後全線停駛2個小時10分鐘，直到上午7時25分才恢復營運。議政府輕軌關係人士透露，「是因為感應列車的鐵軌信號機遭大雪覆蓋，才會使營運中斷。」

▲▼南韓全羅南道寶城郡「南海高速公路」（木浦方向），有41台車輛在隧道附近連續追撞。（圖／VCG）

▲全羅南道寶城郡「南海高速公路」（木浦方向），有41台車輛在隧道附近連續追撞。（圖／VCG）

位於全羅南道寶城郡兼白面的南海高速公路（往木浦方向），則是於18日上午10時41分，在草庵山隧道附近，則是出現41台車輛連續追撞的事故，一輛45人乘坐的觀光巴士因路面積雪打滑而撞上中央分隔島，才會引發此次事故，造成駕駛和乘客共11人受傷，其中一人重傷。

18日上午18時，在忠清北道忠州市蘇台峙隧道附近，7輛轎車打滑追撞，造成1名乘客受傷，交通癱瘓長達1小時。另外，在京畿道安山市常綠區，則於18日凌晨0時45分，一輛轎車打滑撞上中央分隔島，導致烏茲別克籍20多歲駕駛身亡。

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