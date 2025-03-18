高層竟問：警察不能吃案？　護航性侵犯證據曝

圖文／鏡週刊

土耳其台灣中心繼善款流向遭質疑，身兼中心執行長及國際人道建築與教育協會理事長的裘振宇，再遭控惡意解雇被害人T女、包庇性侵犯陳男。誇張的是，性侵發生後，協會並沒有立即將陳男調離原單位、替被害人創造安心工作環境，內部雖成立申訴處理委員會，但根據本刊取得的會議紀錄，裘振宇卻以會議主席裁示，「因申訴資料不足，不符合辦法之規定，本案不予受理」，並決議，結案後不得就同一事由再提出申訴。

▲T女向協會申訴後，由裘振宇擔任申訴處理委員會主任委員，並以主席身分裁示不受理該申訴案。（讀者提供）

▲T女向協會申訴後，由裘振宇擔任申訴處理委員會主任委員，並以主席身分裁示不受理該申訴案。（讀者提供）

協會內部調查階段，身兼申訴委員會委員的時任協會邱姓秘書長更寫信給T，替陳說情：「這對他來說無疑也是一次嚴重的衝擊，他也因此受到家人的不理解，遭受了更多的痛苦」、「使得他不僅在職場上失去了立足之地，更在家庭中失去了依靠」、「對陳先生的人生產生長遠的影響，可能對他的聲譽和生活軌跡造成永久的損害」。

▲陳男認罪後親筆簽名寫下道歉信給T女，坦承自己間接造成T女遭公司解雇。（讀者提供）

另據本刊掌握的通話內容，知名主播、電視台退休高層轉任協會的邱姓秘書長，當時打電話勸T，「還是可以撤回告訴」，並建議她跟陳當面談一談，但T告訴邱，「我不想明天就講，我還是會怕怕的」。後續邱更問T：「妳報案已經有三聯單了？所以警察沒辦法私下喬喬，不能吃案？」還替陳緩頰說：「其實對陳衝擊很大也準備辭職，他家人很不諒解，他其實滿慘的，有在看心理治療，讓妳知道一下，不管事情的真相，我都不再介入，但他也付出很大的代價。」

▲主播和電視台高層出身、時任協會祕書長的邱某遭爆寫信替陳男說情，甚至打電話給T女問「警察不能吃案？」（讀者提供）

不只如此，T遭性侵後於當年8月11日約晚間7點向協會申訴，協會卻在當晚先發信將她調職，當月18日再由月薪4.6萬元改為時薪200元，並於同月25日以無故曠職為由將她解雇，讓T氣得提告，主張當時雇傭關係存在。

前年十月北市府勞資調解會議，裘的委任律師甚至提出，若T願撤回調解或事後不提出訴訟，就願給付5萬元協商和解，試圖想以低價封口，最後調解破裂，民事訴訟仍進行中。



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