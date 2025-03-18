女員工才到職就被騙進飯店性侵　私處驗出主管DNA成鐵證

▲陳男以協助下屬解決業務困擾為由，把到職不到10天的T女拐到飯店性侵得逞。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）



圖文／鏡週刊

土耳其台灣中心繼善款流向遭質疑，身兼中心執行長及國際人道建築與教育協會理事長的裘振宇，再遭控惡意解雇被害人T女、包庇性侵犯陳男。本刊聯繫上遭性侵的被害人T女，除取得她的說法，另也根據北檢起訴書、北院判決書及相關卷證資料、錄音檔交叉查證，還原這起性侵案及解雇爭議。

T女是2023年7月31日起在協會任職，負責募款、退款的行政會計事宜，但到職不到10天，該年8月9日傍晚，當時31歲的協會專案經理陳男，竟藉故以協助下屬的業務困擾為由，約她到北市一處職業工會碰面，T赴約後，陳先要求她一起「上樓拿個東西」，沒想到卻是帶她進入附近的柯達大飯店台北天津館。

▲時任國際人道建築與教育協會專案經理的陳男，藉故誘騙剛到職不到10天的T女至飯店性侵得逞，後遭判刑。（讀者提供）

進入飯店房間後，陳在玄關處雙手環抱她、摸胸、親吻臉頰，T推開並閃躲，接著質問動機，陳卻稱看她是新人上班很辛苦，有準備精油要幫她按摩、輕鬆一下，隨後又繼續環抱強吻她，即便T掙扎大喊「你冷靜」，陳仍強行將她壓制在床，並扒開她連身洋裝及內衣吻胸，再用手指性侵她，還猥褻地問「妳很濕、喜歡嗎？」不顧T拚命以膝蓋阻擋，陳最後性侵得逞。

▲T女向協會申訴後，由裘振宇擔任申訴處理委員會主任委員，並以主席身分裁示不受理該申訴案。（讀者提供）

之後，陳繼續邀T到火鍋店用餐，因T是單親媽媽，單獨撫養孩子維持生計，害怕失去剛面試上的工作，於是硬著頭皮與陳用餐，過程中，陳侃侃而談公司主管間的矛盾、互動眉角，還秀出自己與裘的合照，炫耀二人交情，讓她更心生畏懼，「他們都是權勢、朋友的關係，與他們相比，我就是一個毫無背景的女性！」導致T未在的惶恐上班，卻一直感到下體不舒服，直到8月11日、事發第三天，她才驗傷第一時間報警，隔天仍忍著內心報案。

▲T女向協會申訴後，由裘振宇擔任申訴處理委員會主任委員，並以主席身分裁示不受理該申訴案。（讀者提供）

儘管陳男第一時間堅不認罪，只坦承親臉、親嘴，辯稱沒有發生性行為，但根據刑事警察局鑑定書，T的外陰部及陰道深部皆驗出陳的DNA，眼看證據確鑿，陳才找T以80萬元和解，但T的律師在法庭強調，即便陳已給付和解金，但T遭性侵後非常痛苦、不斷作惡夢，甚至影響人際關係及職場信任，最後北院以強制性交罪判處陳男2年有期徒刑、緩刑5年。

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