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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「罷藍委21選區」衝好快　原因曝光

藍營近來爆發以傅崐萁為首的競選小物之亂，許多藍委都被捲入，成為大罷免另一觀察指標。

▲藍營近來爆發以傅崐萁為首的競選小物之亂，許多藍委都被捲入，成為大罷免另一觀察指標。

圖文／鏡週刊

本刊調查，大罷免風潮從農曆年前開始至今，各地罷團運作情況已有一定輪廓，罷團體質優劣，也讓連署進度逐漸拉開，部分罷團早從青鳥運動開始成形，團隊氣氛佳、志工訓練精良、與地方民代頭人互動良好，運作模式健康，即便二階剛開跑，已可預見應能順利衝過二階高門檻；有部分罷團成立較晚或團體內部存在溝通不順，又或者地方人力、物力、協助力道不夠，面對高強度的第二階段連署，就顯得力不從心。

本刊掌握，儘管二階段連署剛起跑，但罷藍委陣營以目前連署狀況評估，可望成案進入第三階段投票的區域初估達21席，包括台北市王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯，新北市洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、廖先翔，桃園市牛煦庭、涂權吉、魯明哲，新竹市鄭正鈐、新竹縣林思銘，台中市廖偉翔、羅廷瑋、黃健豪，南投縣游顥、雲林縣丁學忠、花蓮縣傅崐萁、台東縣黃建賓，巧合的是，其中有多人捲入傅崐萁競選小物案，罷團也持續緊盯後續政治效應，不排除成案人數再往上修。

葉元之（左）爆出慣老闆爭議，負面效應持續發酵。

▲葉元之（左）爆出慣老闆爭議，負面效應持續發酵。

「透過辦活動催出民眾連署，比單純設立連署站點的效益大很多，更有助凝聚民眾第三階段投票熱情。」一位不具名的北部罷團幹部觀察，除非個別藍委在議題上失言或鬧出爭議事件，否則多數民眾其實對連署仍抱持觀望態度；他舉藍委王鴻薇為例，王近期爆出向行政單位索資，要求提供罷團領銜人資訊，激起負面觀感，加上她先前在立法院朝野協商時脫口稱：「我們沒有在怕罷免的嘛！」高調嗆聲的短影音在社群熱炒，有助帶動連署。

根據罷團粗估，王鴻薇二階連署才短短幾天，累積份數已直逼萬份，但這樣的狀況只是個案並非通案，況且台北市是都會區，聚集人潮本就相對容易，要如何在週間的非都會區衝刺連署，必須讓民眾有外出動能，這得靠各式活動刺激。

二階連署開跑第一週，北市民眾連署罷免王鴻薇的狀況相當踴躍。

▲二階連署開跑第一週，北市民眾連署罷免王鴻薇的狀況相當踴躍。

本刊調查，各地罷團除了陸續開始掃街、派報等傳統陸戰手法，也發展出行動連署站突破宣講活動遭地方政府技術卡關的情況，更瞄準未來兩個月各地可能舉辦的大型活動如大港開唱等，希望搭上活動人氣替罷免衝高連署份數。此外，如花蓮罷團因地廣人稀，加上傅崐萁在地方勢力強大，「微光花蓮」罷團選擇拓點全台，搭配西部其他罷團活動，爭取旅外花蓮人連署，已取得不少成果。

為確保連署書有效，各地罷團都積極訓練志工，協助教導民眾填寫資料。

▲為確保連署書有效，各地罷團都積極訓練志工，協助教導民眾填寫資料。

不過，儘管二階首週連署熱烈，罷團仍然不敢過度樂觀，一名中部罷團幹部向本刊形容，這就像是開店的蜜月期，起初多是親朋好友來捧場，等到這段親友捧的人情場散去後，才進入真正考驗。

這名幹部分析指出，第一階段連署份數大概都是數千份，就需要一到兩天造冊時間，二階連署的份數是一階的10倍，就算不眠不休輪班熬夜造冊，也至少需要10天，因此真正能衝刺連署的日子不到50天，罷團從領表那天開始，就進入分秒必爭的倒數計時。


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