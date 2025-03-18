藍委頻遭炎上民調風向變了　罷免成案數衝向30區

▲民進黨下鄉宣講，主打「台灣要安全、台灣要向前」控訴在野黨亂政阻礙國家進步。



圖文／鏡週刊

大罷免二階黃金60天啟動，35個罷藍委團體全力衝刺，雙北市連署站都出現排隊人潮，由台灣公民人權聯盟公布的最新民調顯示，選民對選區內的藍委「非常不滿意」比例升高到破2成，逼近罷免過關門檻，本刊掌握，各區連署狀況因藍委爭議言行升溫，加上民進黨展開「人民是頭家」宣講，由閣揆卓榮泰領軍，場邊就有罷藍委團體擺攤，變相替連署拉抬人氣，有機會通過二階段連署的罷團初估達21區；為了反制，國民黨也將原訂4月才要舉辦的百場全台政策說明會，提前至20日開跑，反守為攻凸顯民進黨當家鬧事。

大罷免二階開跑第一週，全台連署熱度不受週末冷氣團來襲影響，中北部濕冷陰雨，北部部分罷團仍有單日破千份連署書的亮眼成績，中部6罷團也因民進黨15日在台中舉辦首場「人民是頭家」政策宣講會聚集人潮，取得不錯連署進度。

▲二階連署開跑第一週，北市民眾連署罷免王鴻薇的狀況相當踴躍。

此外，根據支援全台各罷免公民團體的「台灣公民人權聯盟」從1月開始進行的民調顯示，民眾對國民黨立委上任以來的表現，「非常不滿意」程度逐步增長，從28.5％、29.2％到3月最新的32.6％，且國民黨支持者對國民黨立委滿意程度的不表態率從上月的7.2％升高到19.5％，顯示藍軍內部對國民黨團表現有所保留。

▲台灣公民人權聯盟最新民調顯示，藍委選區民眾的「非常不滿意」程度已逼近罷免門檻。（台灣公民人權聯盟提供）

該聯盟的最新民調也顯示，泛藍選區的民眾對自身選區立委的「非常不滿意」程度走升，2月民調19.3％，3月最新數字已來到22.1％，熟悉民調的罷團幹部指出，通常在「不太滿意」「非常不滿意」之間，選擇「不太滿意」的人會比較多，但藍委選區選民選擇「非常不滿意」卻高過「不太滿意」，顯然具有強烈動機可能出門連署、投票，罷免成案後通過的門檻是選舉人數的25％，從數字看來，藍委們已經快要跨過那條罷免門檻的生死線。

▲行政院長卓榮泰（圖）是「人民是頭家」系列宣講活動壓軸講者。

本刊掌握，儘管二階段連署剛起跑，但罷藍委陣營以目前連署狀況評估，可望成案進入第三階段投票的區域初估達21席，其中有多人捲入傅崐萁競選小物案，罷團也持續緊盯後續政治效應，不排除成案人數再往上修。

為了「坐二望三」（通過第二階段連署成案由20幾區衝向30區）步調一致，各地罷團也展開橫向溝通、聯繫，希望參考一階經驗，儘量拉近最後送件時間，甚至爭取同步送件，盡力提高成案後同一天投票的可能性，以利宣傳造勢，讓今年夏天的「大罷免投票日」成為上半年最熱的政治焦點。



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