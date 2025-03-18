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川普控拜登使用自動簽名機：先前發布的「預防性赦免」無效！

▲▼川普、拜登。（組圖／路透）

▲川普指控拜登使用「自動簽名機」，因此先前的「預防性赦免」是「無效」的。（組圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

美國前總統拜登卸任前，為避免家庭成員、反川普人士、「2021年1月6日國會山莊騷亂事件」的國會調查委員遭川普政府「報復」，使用總統權力頒布「預防性赦免」。不過，川普17日抨擊，拜登並未親自簽署這些文件，而是用「自動簽名機」（Autopen），因此這些赦免是「無效」、「失效」的，「不再具有任何效力」。

川普17日在社群媒體「真實社群」（Truth Social）表示，拜登給予政治暴徒組成的「非遴選委員會」及許多人的「特赦」是無效的，因為拜登並未親自簽署文件，也對這些特赦「一無所知」，而且無人向其解釋或經其批准，「操作這事的人可能已經犯罪！」

川普警告，在長達2年的「獵巫行動」中銷毀並刪除所有證據的非遴選委員會成員，應該充分了解他們將面臨「最高層級的調查」。川普指出，這些人很可能未經拜登知情或同意，就以拜登名義簽署這些文件，他們將為此負責。

關於拜登是否使用自動簽名機，目前川普並未在貼文中提供任何證據。不過，川普16日晚間在空軍一號上表示，關於特赦是否有效，「這不是由我決定，這將取決於法院，但我會說它們是無效的，因為我確信拜登不知道正在發生的事情，有人使用自動筆簽署，發出了赦免。」

 
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