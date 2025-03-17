綠營質疑桃園學生穿解放軍服引熱議　網揭2017年就出現

▲綠營質疑桃園學生穿解放軍服引熱議，網揭2017已出現。（圖／擷取自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨桃園市議員黃瓊慧、前議員王浩宇接連爆料，指出桃園某國中活動出現學生穿著解放軍迷彩服，並且比出「少年先鋒隊」敬禮動作，對此，不僅校方第一時間出面否認，粉專《政客爽》、市議員詹江村也發文表示是烏龍爆料。

藍營人士17日表示，綠營民代接連發文跟進，貼文皆大同小異，也不管校方早已澄清，明顯就是民進黨中央廚房餵資料，為了大罷免操弄統戰牌，但這種把學生當作政爭工具的手法已造成反效果，已讓家長十分不滿。

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《政客爽》提到，自己將爆料圖片丟到網路上以圖搜圖，發現2017年桃園另一所國中的隔宿露營活動，也穿同一套迷彩服，當時的市長是民進黨籍的鄭文燦。文章提到，按照黃瓊慧的邏輯，鄭文燦時期，桃園就是中共統戰的大本營，與此同時，民進黨立委許智傑，送給國防部指導的三校馬拉松獎座，竟然是解放軍武器的模型，「為何不說高雄是中共統戰的大本營、國防部是中共統戰的大本營？」

詹江村則表示，「2017年是鄭文燦當桃園市長，尤其發文的王浩宇，還是市議員喔！怎麼鄭文燦執政你不說話，自己當市議員的時候也不說話，換了張善政執政、自己被罷免就出來刷存在感？」他還質疑，如果民進黨在乎敵我意識，怎麼會有許智傑送解放軍步槍獎杯的事情發生，「說到底，反中反共都只是鞏固政權、撕裂台灣的工具。」

對此，網友則在底下留言，「連孩子都拿來當成政治鬥爭的工具，翻車翻成這樣，厲害了」、「再次證明，民進黨狠起來連自己人都打；三寶翻起車來，連自己的臉都給人打。」、「連學校也要批鬥，真的是綠共群魔亂舞，絕對反罷免讓他們稍微清醒一點」、「雙標黨永遠都是綠能你不能，民眾不會覺醒有很大的問題。」

藍營人士表示，綠營民代接連發文跟進，貼文皆大同小異，也不管校方早已澄清，明顯就是民進黨中央廚房餵資料，為了大罷免操弄統戰牌，這種把學生當作政爭工具的手法已造成反效果。