台鐵印度化？乘客怨「超難擠進車廂」：花錢還得求讓位

▲網友訴苦表示，自己提前買自強號坐票，但上車後還得要求亂坐位置的人讓位。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

台鐵亂象！一名網友抱怨，搭自強號總是很艱難，不只走道都是人，而且明明買的是對號座，卻很常發現座位上有坐人，假如是大媽或老人家，甚至還會裝可憐，讓他覺得受不了，砲轟台鐵淪落到印度的情況，掀起熱烈討論。

原PO在「Dcard」討論平台指出，他通常會提早1、2周買台鐵自強號，但每次搭車都困難重重，要進車廂到找到位置要經過重重關卡，因為走道都站滿人。如果幸運的話，座位上是空的，但很常遇到位置有人，尤其是長輩會情緒勒索：「少年欸，我身體比較不好，你可以讓給我坐嗎，你好心會有好報」。

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原PO痛批，先不管有沒有好報，他認為刷卡或買站票的人，就應該乖乖去搭區間車，也難怪大家都比較喜歡搭新自強號，因為沒有販售站票。而這也不是他首次遇到這類的情況，直言台鐵有走向「印度化」的趨勢。

貼文一出，引來大批網友共鳴，「因為台鐵要承擔運輸責任，沒辦法自己爽就好。不過高鐵其實也差不多啦，自由座太多人的時候也會開放到對號座車廂站」、「我的位置就是常常被老人家坐走，叫也不是不叫也不是，後來我只搭全車對號的列車」、「最怕遇到老人坐在我的位子上」、「2、30年前就是這樣了」。

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