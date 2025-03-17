生日蛋糕被切了！大嫂「超離譜說詞」她氣炸　老公卻說沒關係

▲原PO買的生日蛋糕被大嫂切了。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「要是發生在你身上，你會接受嗎？」一名網友發文透露，因為孩子生日，所以她中午就買了蛋糕放冰箱，要等孩子回家再來吃，怎料後來她卻發現，大嫂把蛋糕切了，婆婆、老公還都說沒關係，讓她很生氣。貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在臉書社團「匿名3公社」上發文拋問「想問問大家，這狀況你們能接受嗎？」她的孩子大二，因為星期日是孩子生日，所以她中午就先買了蛋糕並放在冰箱，想著傍晚等孩子回家再一起吃。然而孩子回家前，原PO就發現，大嫂擅自把蛋糕切了，「給她的2個國小孩子吃，我看到時已經切了1/4」。

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大嫂說，「孩子就看到了，一直說想吃呀，怎麼了，你孩子回來也是要切的，早切晚切有什麼不一樣嗎？」原PO當下氣到不想說話，結果大嫂卻又找婆婆告狀，說她沒有肚量。事後不管是婆婆還是老公，都說沒關係，孩子則說「算了，不要跟他們計較」。原PO對此則拋問，「要是發生在你身上，你會接受嗎？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「大嫂這種家教真的很差欸」、「接受？為什麼要接受？她的孩子是孩子，你的孩子不是也是孩子嗎」、「叫大嫂再買一個賠給自己的孩子！笑死人她的小孩要吃，不會自己去外面買嗎？而且還把錯誤合理化，把剩下的蛋糕砸在大嫂臉上，反正早晚要洗澡的」、「再買一顆自己跟孩子出去小約會」、「走去拿她錢包，拿走她的錢。跟她說，看到就很想花啊！怎麼了，反正妳也會花掉啊」。