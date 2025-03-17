坐經濟艙飛長途　他提醒「等1時機點」再睡覺！生存指南曝

▲有網友分享搭經濟艙的生存指南。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

搭乘長途航班時，多數經濟艙旅客都希望能好好休息，就有網友分享，搭經濟艙的「生存指南」，提供了實用的建議，起飛前準備好降噪耳機、U型枕和拖鞋，尤其是在登機後，不要急著戴上眼罩睡覺，可以先滑手機或整理隨身物品，等到起飛後再睡。

有網友在小紅書分享「6小時以上窮鬼經濟艙生存指南」，出發前最好把託運行李塞滿，以減輕手提行李的重量，但降噪耳機和U型枕應隨身攜帶；登機前40分鐘到候機室，找個座位戴上降噪耳機、U型枕並換上拖鞋，等到登機隊伍變短再上機，此外也可趁這時將水壺裝滿，搭機時可隨時飲用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

登機後不要急著戴上眼罩睡覺，可以先滑手機或整理隨身物品，放鬆一下。除了戴好U型枕固定頸部外，也可以利用飛機上提供的小枕頭靠在腰部，並將毯子捲起來墊在大腿下方，以減輕腿部壓力，避免久坐帶來的不適。等到飛機起飛後，手機設定成飛航模式，再戴上眼罩安心入睡。

貼文曝光，掀起網友討論，「上去就是睡，空服員發飯了就醒了，吃完再繼續睡，醒來又吃，吃完了看一下手機又睡，醒來就下飛機了」、「提前換拖鞋完全沒想過」、「我是把飛機上要用到的比如眼罩、耳塞、拖鞋、腰靠都放一個束口袋裡，上飛機就拿出來」、「我坐飛機很容易渴，跟他們要瓶裝水一般都是沒有的，所以自己會帶一個大點的水瓶上飛機」、「長途別帶那種入耳式的降噪耳機，超級難受，後來都換頭戴式耳機了」。

►女方要求「房、車登記名下」婚後才有保障！律師怒噴：來賣身？

►本周台人「被詐逾14億」！詐騙手法第1名 每天平均騙1億