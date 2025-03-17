看時辰「半夜剖腹產」　醫搖頭吐真心話：這樣對孩子比較好？

▲陳志金呼籲，「半夜剖腹產是留給緊急不得已的媽媽使用，不要來凑熱鬧。」（圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

「半夜剖腹產是留給緊急不得已的媽媽使用，不要來凑熱鬧。」ICU醫師陳志金在臉書上呼籲，大家不要再看時辰要求半夜剖腹產了，孩子出生的關鍵時刻應該是掌握在醫療團隊的手上，而非算命老師的口中。貼文曝光後，引發討論。

ICU醫師陳志金在臉書上發文表示，孩子的命運，在出生的關鍵時刻應該是掌握在醫療團隊的手上，讓小孩能夠安全出生、母親安全生產，「才是孩子『好命』的第一步」。接著他說，如果負責接生的醫師坦言，他們會疲勞、心情會不好，且媽媽和寶寶的風險會比較大，結果當事人卻不理會，而是相信命理師的話，這樣真的會對孩子比較好嗎？

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陳志金認為，白天的時候，醫療人員精神好、開心迎接新生命、母子均安，才是好命的第一步，至於半夜剖腹產，是留給緊急、不得已的媽媽們使用的，「不要來凑熱鬧。」緊急搶救生命，對醫療人員來說都是義不容辭的，但如果是「配合那些不合理的看時辰要求，大家心情難免就會不好」。

貼文底下，也有網友回應，「我好驚訝喔，醫療團隊會答應凌晨四點來剖腹嗎」、「平安生下來比較重要，半夜緊急狀況留給需要的人」、「我剖腹產都選醫生有空的時間」。鄭運鵬也留言，「我也覺得看時辰開刀是莫名其妙的事情，就算相信命理好了，古代也沒有剖腹產的能力，還不是得隨緣」。