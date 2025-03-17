　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中獎詐騙！「捐200抽中1萬2」騙走2萬元　還要被害人寄提款卡

▲東港警分局到鹽洲國小進行防詐宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局到鹽洲國小進行防詐宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

有民眾先前在Facebook上看到抽獎活動訊息，對方指只需捐款200 元即可參與盲盒或轉盤抽獎，並提供網站連結供填寫個人資料。抽獎後，系統顯示中獎12000元，但對方以帳戶未開通第三方認證為由，透過Line通話要求開啟網銀，並聲稱須先支付稅金與手續費。民眾匯款後依指示匯款新臺幣19999元，隨後對方又要求寄出提款卡，這才驚覺受騙，向東港警分局報案，警方以該案例到校園進行防詐宣導，提醒學童這正是假中獎詐騙的典型手法。

▲東港警分局到鹽洲國小進行防詐宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

為防範各式詐騙手法進入校園，影響學生身心發展，並加強學生防詐觀念，以建構友善的校園風氣，東港警分局與新園鄉鹽洲國小舉辦以「校園詐騙防制」為主題進行溫馨座談會，會中東港警犯罪預防團隊以有獎徵答方式，搭配各類型詐騙案例向在場師生、家長說明最新詐騙手法，以防被騙。

警方並舉日前有民眾報案稱於通訊軟體FACEBOOK得知抽獎活動，對方告知公益捐款200元，即可參與盲盒、轉盤等抽獎，並提供抽獎網站之網址，供報案人輸入個人資料抽獎後，顯示中獎1萬2千元，惟對方以帳戶未開通第三方認證等名義，以LINE通話要求報案人開啟網路銀行，並誆稱須先支付稅金、手續費等，報案人依指示匯款新臺幣1萬9999元，後來對方又要求報案人寄提款卡給對方，報案人始驚覺受騙。這就是高發性詐騙類型之一假中獎真詐騙。

東港警分局表示，假中獎詐騙手法層出不窮，提供一些防範措施：詐騙集團通常會假冒政府機關、知名企業或銀行，發送中獎通知或在社群媒體或網站上舉辦免費抽獎活動，吸引民眾參加，惟要提供個人資料、銀行帳戶資訊，或繳交手續費、運費、稅金等，才能領獎，這就是詐騙手法。

警方再次呼籲，對於來路不明的中獎通知，務必提高警覺，不隨意點擊不明連結或掃描不明QR Code、不隨意提供個人資料、銀行帳戶或信用卡資訊。多方查證、辨識真偽，民眾可以利用內政部警政署165打詐儀錶板，查看每日更新詐騙手法及真實案例分享。亦可撥打165反詐騙專線諮詢，共同守護你我財產安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 1 2994 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
兄弟啦啦隊33人全新陣容！　中職最大團
浴缸水深才20cm！台中3歲童溺斃　2寶爸眼布血絲現身
獨／「89猴球棒隊」火葬場開打　他怒：警察到底在做什麼
兄弟啦啦隊日籍新成員！「一字馬」菊池桃子盼成台日橋樑
快訊／承德路死亡車禍！　聯結車輾斃騎士
金賽綸15歲「被強行成熟」！交往金秀賢才2個月　前後驚人對比
六月宣布「49歲生日再嫁」！　二婚李易被超閃戒指套牢
快訊／2檔明打入全額交割　跳空跌停

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄男違停見巡邏車神情詭異露餡　車內藏3顆「喪屍煙彈」慘了

浴缸水深才20cm！台中3歲童溺斃今相驗釐死因　爸眼布血絲悲痛現身

台南最大NET賣場遭控涉違法裝修　大樓管委會：若地震恐釀災害

獨／死者難安！「89猴球棒隊」火葬場開打　教唆者警局打卡　　　　

桃園男凌晨「刷一整排」！14輛汽機車衰遭撞影片曝　又是酒駕

超扯片！賓士男假配合盤查　引擎蓋「90度全開」盲開逃逸

快訊／北投死亡車禍！聯結車與腳踏車碰撞　騎士捲輪底慘死

中獎詐騙！「捐200抽中1萬2」騙走2萬元　還要被害人寄提款卡

快訊／砍死技術長後自殘！雲云董座要出院了　將被帶回警局應訊

金門轎車詭偏自撞！慘卡「軍用溝渠」　駕駛嚇壞喊：我精神不濟

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

大S下葬當天...范瑋琪台上哭紅雙眼

#台中 #誠品480 報警抓國小女童！5員警到場畫面曝光

#台中 違停猴嗆警「2486」　帥警高EQ微笑繼續開單

薛凱琪演唱會泣不成聲！哽咽唱方大同作曲的歌

【迪士尼拍照被插隊】見提醒無效他毫不客氣跳舞反擊

李明依呼籲重罰黃子佼　同情孟耿如：給她們生存空間

大S.大炳在天上相聚了　小炳哽咽:很想念她

【阿嬤ㄟ配方】以為煮的是紅豆湯一撈...竟出現控肉！

戚薇被問三胎：生不動了！　開心和李承鉉逛情趣用品 #星光雲REELS

高雄男違停見巡邏車神情詭異露餡　車內藏3顆「喪屍煙彈」慘了

浴缸水深才20cm！台中3歲童溺斃今相驗釐死因　爸眼布血絲悲痛現身

台南最大NET賣場遭控涉違法裝修　大樓管委會：若地震恐釀災害

獨／死者難安！「89猴球棒隊」火葬場開打　教唆者警局打卡　　　　

桃園男凌晨「刷一整排」！14輛汽機車衰遭撞影片曝　又是酒駕

超扯片！賓士男假配合盤查　引擎蓋「90度全開」盲開逃逸

快訊／北投死亡車禍！聯結車與腳踏車碰撞　騎士捲輪底慘死

中獎詐騙！「捐200抽中1萬2」騙走2萬元　還要被害人寄提款卡

快訊／砍死技術長後自殘！雲云董座要出院了　將被帶回警局應訊

金門轎車詭偏自撞！慘卡「軍用溝渠」　駕駛嚇壞喊：我精神不濟

樂天桃猿公布籃籃「全新職位」　團長阿誠今年賽季結束後引退

反戒嚴公投問「台灣人想要兩岸戰爭？」　羅智強要全民自己決定

桃園少年結伴騎單車迷途腳抽筋路倒　警指引返家路

美國周末慘遇極端氣候！龍捲風、沙塵暴「36人死亡」　引川普關切

貓奴荷包要破了　貓咪首飾慵懶模樣惹人愛

金賽綸家屬今出面提告！金秀賢「8簡訊4電話」狂摳她爸求私了　截圖曝

班機被取消崩潰　男乘客在登機口「出拳打昏工作人員」畫面曝

指標科技股ETF今年績效轉負　00965挾川普國防題材逆勢刷天價

中職最大團！兄弟啦啦隊33人新陣容亮相　雙韓援中文喊話總冠軍

入住小墾丁渡假村免費遊玩屏東海生館　早鳥更便宜

【設計師老爸】幫兒子同學改造帥氣狂野髮型！

社會熱門新聞

快訊／台中爸「一打二」　3歲男童獨留浴室溺斃

快訊／疑傳播妹被性侵砸店　屏東夜槍響5傷

4女8男性愛趴搜出222個保險套！主揪女下場曝

即／女童遭通報竊盜被警帶走嚇哭！誠品書店道歉

獨／獨居教授陳屍舊公寓10多日才被發現

性侵姊妹花害她墮胎　母男友下場曝

彰化阿伯沿路噴漆！停車區全變「機車道」

誠品烏龍竊案5警到場畫面曝！二寶媽鎮定安慰女兒

小四女「誠品被當賊」送警局嚇哭　律師教3招自保

快訊／北聯結車與腳踏車碰撞　騎士捲輪底慘死

陸配亞亞稱申請團聚可留台！移民署駁斥

消防員爽啪救護對象！坦承「是砲友」要賠妻30萬

4匹馬衝上台61線狂奔　民眾傻眼狂拍

即／雲云董座要出院了　將被帶回警局應訊

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

陸公布台4大網軍頭目照片、身分證字號全曝光

網傳金秀賢「沒穿褲照」無碼版　真實性待確認

遊長灘島　23歲女子「全身赤裸」棄屍教堂

出國買山寨要抓了！估6月起取消小額免罰

快訊／台中爸「一打二」　3歲男童獨留浴室溺斃

快訊／疑傳播妹被性侵砸店　屏東夜槍響5傷

4女8男性愛趴搜出222個保險套！主揪女下場曝

即／女童遭通報竊盜被警帶走嚇哭！誠品書店道歉

Andy舊片一幕　律師：家寧尷尬表情說明一切

「柯文哲」被目擊吃牛肉湯！　網虧：少了一個動作

直擊玄彬現身大安區！「2個月來台2次都去報到」

女被狗騎求救「會懷孕嗎？」　內行揭內幕

獨／獨居教授陳屍舊公寓10多日才被發現

GD赴aespa演唱會「被選中舞蹈挑戰」下一瞬間全場笑翻

早餐店闆娘手握全額交割股喊「沒賣就沒賠」　達人勸：下市全賠

更多

最夯影音

更多

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

大S下葬當天...范瑋琪台上哭紅雙眼

#台中 #誠品480 報警抓國小女童！5員警到場畫面曝光

#台中 違停猴嗆警「2486」　帥警高EQ微笑繼續開單

薛凱琪演唱會泣不成聲！哽咽唱方大同作曲的歌

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面