中獎詐騙！「捐200抽中1萬2」騙走2萬元　還要被害人寄提款卡

▲東港警分局到鹽洲國小進行防詐宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

有民眾先前在Facebook上看到抽獎活動訊息，對方指只需捐款200 元即可參與盲盒或轉盤抽獎，並提供網站連結供填寫個人資料。抽獎後，系統顯示中獎12000元，但對方以帳戶未開通第三方認證為由，透過Line通話要求開啟網銀，並聲稱須先支付稅金與手續費。民眾匯款後依指示匯款新臺幣19999元，隨後對方又要求寄出提款卡，這才驚覺受騙，向東港警分局報案，警方以該案例到校園進行防詐宣導，提醒學童這正是假中獎詐騙的典型手法。

為防範各式詐騙手法進入校園，影響學生身心發展，並加強學生防詐觀念，以建構友善的校園風氣，東港警分局與新園鄉鹽洲國小舉辦以「校園詐騙防制」為主題進行溫馨座談會，會中東港警犯罪預防團隊以有獎徵答方式，搭配各類型詐騙案例向在場師生、家長說明最新詐騙手法，以防被騙。

警方並舉日前有民眾報案稱於通訊軟體FACEBOOK得知抽獎活動，對方告知公益捐款200元，即可參與盲盒、轉盤等抽獎，並提供抽獎網站之網址，供報案人輸入個人資料抽獎後，顯示中獎1萬2千元，惟對方以帳戶未開通第三方認證等名義，以LINE通話要求報案人開啟網路銀行，並誆稱須先支付稅金、手續費等，報案人依指示匯款新臺幣1萬9999元，後來對方又要求報案人寄提款卡給對方，報案人始驚覺受騙。這就是高發性詐騙類型之一假中獎真詐騙。

東港警分局表示，假中獎詐騙手法層出不窮，提供一些防範措施：詐騙集團通常會假冒政府機關、知名企業或銀行，發送中獎通知或在社群媒體或網站上舉辦免費抽獎活動，吸引民眾參加，惟要提供個人資料、銀行帳戶資訊，或繳交手續費、運費、稅金等，才能領獎，這就是詐騙手法。

警方再次呼籲，對於來路不明的中獎通知，務必提高警覺，不隨意點擊不明連結或掃描不明QR Code、不隨意提供個人資料、銀行帳戶或信用卡資訊。多方查證、辨識真偽，民眾可以利用內政部警政署165打詐儀錶板，查看每日更新詐騙手法及真實案例分享。亦可撥打165反詐騙專線諮詢，共同守護你我財產安全。