連收回訊息都看得到！安卓靠「2款APP」偷看LINE不顯示已讀

▲Android系統用戶若加裝應用程式「已讀不回助理」或三星（Samsung）手機專屬的「NotiStar」，不僅可不顯示訊息已讀，甚至連對方收回的訊息也能一覽無遺。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

不少人使用LINE時會有「已讀焦慮」，為了避免被對方發現已經看過訊息卻尚未回覆，會嘗試各種「偷看訊息不顯示已讀」的方法。最近有日本網友分享iPhone的iOS系統操作技巧，也有內行人指出，Android系統用戶若加裝應用程式「已讀不回助理」或三星（Samsung）手機專屬的「NotiStar」，不僅可不顯示訊息已讀，甚至連對方收回的訊息也能一覽無遺，比iPhone還強大。

一名日本網友日前在社群平台X（舊稱Twitter）上分享iPhone偷看LINE訊息不顯示已讀的密技。做法是先進入LINE聊天室列表，再一邊下拉通知中心並停住，接著用另一隻手點選未讀聊天室，即可瀏覽對話內容，且系統不會顯示「已讀」。此項技巧被台灣網友轉發至Threads後引起熱烈討論。

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對此，大量手機是Android系統的用戶，紛紛留言表示「好羨慕iPhone」，也不斷詢問是否有Android系統版本的做法。有網友推薦使用應用程式「已讀不回助理」，而若是三星手機用戶，則可安裝「NotiStar」，不僅能悄悄查看訊息而不觸發已讀提示，甚至就連對方收回的訊息也能完整保留觀看紀錄，被網友譽為「比iPhone還強」。

不少人實測後表示功能確實有效，「太神奇了，真的不會顯示已讀」、「實測成功，真的可以看到收回訊息」、「學到了」。但也有人提醒，用於iPhone的操作技巧，若一不小心手滑，仍可能觸發系統顯示訊息已讀，須格外小心。

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