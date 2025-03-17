CNN最新民調：民主黨支持度掉到29%破紀錄低點

▲民主黨支持度大跌。（圖為美國前副總統賀錦麗／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國民主黨的支持度創下CNN自1992年以來的最低紀錄。根據CNN與民調機構SSRS於3月6日至9日所進行的最新調查，民主黨的整體好感度僅剩29%，較2021年1月川普（Donald Trump）首度卸任時的數據下降20個百分點。與此同時，共和黨的支持度則為36%。

這一趨勢部分源於民主黨內部的不滿情緒升高。調查顯示，僅63%的民主黨人及傾向該黨的獨立選民對其政黨持正面看法，較1月的72%進一步下滑，且遠低於拜登（Joe Biden）政府初期的81%。不論自由派或溫和派，對民主黨的好感度皆較2021年下跌18個百分點。相比之下，共有79%的共和黨支持者對其政黨持正面評價。

除了整體支持度下降，民主黨內部在路線問題上也出現分歧。調查發現，52%的民主黨支持者認為該黨目前的領導層正帶領政黨走向錯誤方向，而48%則認為方向正確。這與2017年民主黨內普遍支持與共和黨合作推動立法的立場大相逕庭，如今57%的民主黨人認為應專注於阻擋共和黨的政策，而非試圖尋求妥協。

在美國整體選民中，對兩大政黨的看法趨於負面，僅19%的獨立選民對民主黨有好感，對共和黨的支持度也僅為20%。約半數受訪者認為兩黨的政策「過於極端」，這與2022年調查結果形成對比，當時56%的美國人認為民主黨立場較為主流。

值得注意的是，川普個人形象與共和黨之間的區隔仍然明顯。調查顯示，美國人認為川普的立場過於極端的比例比認為共和黨整體極端的比例高出9個百分點，雖然這一差距較2022年的18個百分點有所縮小。