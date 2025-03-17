涉霸凌老師、包庇性騷　「土皇帝校長」回應了

▲有兒少性剝削前科的老師（右）到補習班任教後，竟對一名女童襲胸。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊接獲投訴，台南龍崎國小前校長徐至賢霸凌3名女老師，除了不當解聘懷孕老師，還因遭人檢舉不法，懷疑另外2名老師是吹哨者，處處刁難，造成3人輕生，所幸未釀成憾事；此外，台南某間國小也發生一起校長隱匿男老師偷拍女學生案，遭教育局懲處。至於桃園一間大型補習班則聘用有「兒少性剝削」前科的男子當老師，該師惡性不改、性騷女童，還有學童被教師打傷，班主任卻下令封口，未依法通報。

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▲前台南龍崎國小校長徐至賢（圖）遭控霸凌3位女老師。

針對遭三名老師指控霸凌，龍崎國小前校長徐至賢回應如下：

一、幼兒園A師因懷孕因素提出下學年想調整任教班級，但因幼兒園本身有輪調機制，因此請其依規定提供相關資料，將協助其處理。惟A師並未提出相關資料，後續A師後來申請調校，並順利調校，並未被解聘。有關其母親部份，本人基於尊重與溝通的態度接待，期間僅說明A師在校的情況，絕無訓斥之情。

▲補習班學生因為頑皮不聽話，竟遭情緒失控的老師打到全身瘀傷。

二、B師為分校任課教師，因當時分校課程關係，有到本校上課的需求，故B師本職責需陪同照顧學生往返本分校。後B師反應有哺乳需求，學校也隨即做適當調整，請其他同仁協助陪同分校學生往返本分校，減輕B師負擔，確保B師哺乳權益。有關B師身心狀況，因B師自敘易緊張，易有身體不適情況，故在其有需要時建議其應適當尋求專業協助，並無強行陪同她去看身心科。另，如有B師相關需通報的情形，皆依規定處理，並無延誤通報之情。有關B師被懲處，本人並無參與相關程序，惟B師在本人調任前，因教育局確曾接獲陳情，有組調查小組進行調查，後續是否有依調查結果及相關規定做成懲處，本人無從知悉。

三、C師所提通報事件，皆依法定通報程序辦理，以確保兒童權益不受影響，本人並無向任何教保人員洩露通報人身份。有關黑函部份，是由教育局接獲陳情，故組調查小組調查，C師相關證據皆依教育局規定時限及方式繳交，本人並未經手，亦不可能限制。C師請假依出勤相關辦法辦理，惟其並未按規定繳交相關佐證資料，且請假時間過久，影響園務正常運作及學生學習權益，故符合規定部份依法核准，部份不符規定假務依規定未予核准，並非無故不准假。

四、以上案件多涉及陳年舊事，且部分內容與事實有所出入，本人依法行政，所有決策皆經由正式程序處理，並無針對個別教師進行不當對待。若當事人有任何異議，皆可依法向主管機關申訴或尋求正式救濟管道，應避免以不實資訊影響本人名譽及教育專業。本人始終致力於打造良好的教育環境，確保師生權益，並願與相關單位配合，釐清事實。

另遭控隱匿老師性騷女學童、不當管教案的桃園中壢補習班班主任表示，補習班已於本月合法立案，其他指控並非事實，是老師惡搞、中傷補習班，已請委任律師提告。

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