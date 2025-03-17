去年單日破萬隻！灰面鵟鷲過境八卦山估25日前達高峰

▲灰面鵟鷹。（圖／吳志典攝，參山國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

每年三、四月春天是灰面鵟鷹北返經過台灣的時節，參山國家風景區管理處、彰化縣政府與南投市公所共同辦理「八卦山賞鷹季」系列活動日前起跑；參山處指出，本次系列活動將為9月在台舉辦的「2025第一屆世界賞鳥博覽會」暖身，也期盼未來推動中部地區鳥類保育及賞鳥生態旅遊發展。

「2025八卦山賞鷹季系列活動」宣傳記者會12日在八卦山脈生態遊客中心舉辦，由參山處廖錫標副處長、立法委員黃秀芳、林業署南投分署副分署長王怡靖、彰化縣農業處代理處長蕭麗玲及南投市長張嘉哲共同主持；行政院政務顧問邱建富，彰化縣議員温芝樺、許雅琳、李成濟，彰化縣芬園鄉文德國小校長謝庭秝、社團法人彰化縣野鳥學會總幹事李益鑫、南投縣永興里長施美莉及導覽志工團隊等皆共襄盛舉。

廖錫標致詞表示，八卦山脈為灰面鵟鷹春季過境的重要路徑，去年更創下單日過境突破萬隻的紀錄，吸引眾多鳥友和大批民眾前來參與，也讓「八卦山賞鷹季」成為交通部觀光署觀光雙年曆國際級活動，以及台灣中部最具獨特的觀光盛事之一；交通部觀光署及參山處今年成功爭取擔任「第一屆世界賞鳥博覽會」的主辦國，將於9月下旬在中部舉行，屆時將邀請來自超過25個國家的保育團體及組織代表參與，體驗賞鳥生態旅遊。

▲2025八卦山賞鷹季首度聯合彰化、南投共推生態旅遊。（圖／參山國家風景區管理處提供）

參山處指出，今年「八卦山賞鷹季」活動更是深入教育層面，首次與南投市公所及永興社區發展協會攜手合作，透過賞鷹生態教育課程，將於3月17日至28日間帶領10所國小、超過千位師生走出教室，親近大自然學習，透過賞鷹生態教育課程，讓保育觀念從小紮根深植。



其他系列活動內容包括每年一開放報名就名額秒殺的賞鷹小旅行，15日在南投橫山賞鷹平台旁的赤腳精靈場地舉辦「鷹緣聚會嘉年華活動」，22、23日將由彰化縣政府在文德國小舉辦「鷹揚八卦-友善尋還」系列活動及其他相關生態保育推廣活動，參山處也會在現場推出DIY課程，並有台塑企業提供免費接駁車服務；另在15日至30日期間，橫山賞鷹平台也有安排免費導覽人員服務，有台灣好行「6路公車八卦山縣-台中出發」及彰化客運可以抵達。

彰化縣野鳥學會也安排灰面鵟鷹過境調查與賞鷹散步行活動，邀請民眾踴躍來八卦山脈賞鷹、深度旅遊，探索八卦山脈的自然美景；彰化鳥會總幹事李益鑫表示，灰面鵟鷹已開始過境，預計至25日(春分前後)期間會觀測到高峰期，而灰面鵟鷹遷徙是以空間移動來觀看，所以不會受到近日天雨影響。