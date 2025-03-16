主張武統請從桃園離開台灣！　卓榮泰喊：不允許破壞國家安寧

▲行政院長卓榮泰。（圖／翻攝直播）

記者皮心瑀／台北－桃園報導

民進黨16日前往桃園舉行「人民是頭家」政策宣講會。行政院長卓榮泰表示，台中場結束，很多人，包括他的太太，都說他能不能不要這麼激動、溫柔一點，但他看到台中民眾的熱情，他也想跟在野黨說，平常在立法院大小聲，「你們會的我也會」，可是他懂的，人民懂的，藍白卻不懂，還說他說謊、造謠，今天來到桃園，桃園是國家的門戶，歡迎友好的朋友，但主張武統的人，就叫他從桃園出去，離開台灣。

卓榮泰表示，台中場他回去後，很多朋友，包括他太太都說能不能不要這麼激動，能不能溫柔一點，「我說我昨天看到台中的熱情，我只是想跟在野黨的立委說，你們平常在立法院裡面大小，你們會的我也會，但是我們懂的他們不懂」。

卓榮泰指出，桃園是一個很特殊的地方，選出來的六席的立委，每一次在立法院都反對政府，上台質詢的時候又跟中央要錢，他要告訴大家，關於地方的補助，關於弱勢的，關於教育的，關於生活補助的，中央該做的他會做，在野黨聽不懂他說的，就說中央說謊、造謠。

卓榮泰說，桃園是一個國家的門戶，政府對桃園有相當大的計劃，台灣歡迎世界友好的國家從桃園進來，但是如果有人在台灣高喊武統台灣，用武力要統一台灣，用武力要打倒台灣，用武力要統一台灣，「無論他是什麼人，我們叫他就從桃園出去好不好？」

卓榮泰表示，這樣的言論不是自由是暴力，跟全民為敵，就請他離開這個地方，他感謝感謝內政部長劉世芳所帶領領的內政部，將對台灣不客氣，主張武統的人，一定要在最短的時間內離開台灣，台灣是一個愛好和平的地方，台灣絕不容許這樣武統的力量破壞台灣安寧，還可以在台灣造謠撞騙，走來走去，台灣不歡迎這種人，請你回去你的地方。