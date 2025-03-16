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官澳春季拔蘿蔔！親手做金門美食「菜頭圓」　小朋友嗨翻

▲▼「官澳遊程體驗」登場，大家一起製作金門傳統美食「菜頭圓」。（圖／記者林名揚翻攝）

▲「官澳遊程體驗」登場。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

「官澳遊程體驗」活動今(16)日在官澳熱鬧登場！活動由當地官澳社區精心策劃，讓眾人前往楊能輝理事長工廠旁的「開心農場」，親手體驗拔蘿蔔的樂趣，再到官澳里辦，參與製作金門傳統美食「菜頭圓」，度過一個充實且難忘的半日遊。

吸引不少親子大小朋友前來參與，大家齊心協力，將一顆顆飽滿的白蘿蔔從泥土中拔起，結束田間勞作後，參加者移步至官澳里辦，參與製作傳統美食「菜頭圓」，將白蘿蔔切絲後，加上地瓜粉、絞肉、蔥、蒜、香菇等佐料拌勻，再搭配雞湯一起食用，就成為金門早期農業生活中令老一輩人懷念的食物。在志工老師的指導下，大家不僅學習了金門的在地美食文化，也享受了動手做料理的成就感。

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▲▼「官澳遊程體驗」登場，大家一起製作金門傳統美食「菜頭圓」。（圖／記者林名揚翻攝）

官澳社區發展協會理事長楊能輝表示，官澳擁有豐富的農業文化，社區一直致力於推廣「農遊結合」的體驗活動，希望透過這類寓教於樂的行程，讓更多人認識官澳的農村特色與傳統美食。他強調，「拔蘿蔔不只是體驗，更是傳承」，透過親手採收、烹調，讓孩子們了解食物從產地到餐桌的過程，進一步珍惜農民的辛勞與在地食材的珍貴。

許多家長與孩子紛紛表示，這次活動不僅讓他們學到了蘿蔔的種植與製作，更感受到農村生活的純樸與樂趣，期待未來能再次參與類似活動！

▲▼「官澳遊程體驗」登場，大家一起製作金門傳統美食「菜頭圓」。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼「官澳遊程體驗」登場，大家一起製作金門傳統美食「菜頭圓」。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼「官澳遊程體驗」登場，大家一起製作金門傳統美食「菜頭圓」。（圖／記者林名揚翻攝）

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