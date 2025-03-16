　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

家族同輩只有自己！妹子求助未來掃墓怎辦　網共鳴：習俗要斷在這代了

▲▼新北市樹林生命園區，民眾清明祭祖，配合防疫也都自主戴上口罩。（圖／記者呂佳賢攝）

▲網友表示，家族這一輩只有自己1人，對於未來該如何掃墓，感到相當迷茫。（示意圖／記者呂佳賢攝）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣少子化問題日益嚴重，越來越多人選擇不婚不生，一名女網友求助，她的家族這一輩只有自己一個小孩，讓她非常煩惱未來若長輩都走了，剩下自己一個人該怎麼掃墓，貼文一出立刻引發網友熱議，發現許多人都有類似的困擾，甚至有人說，「以後掃墓的傳統可能就消失了」。

原PO在Dcard表示，她的爸爸那個輩分的男性，只有她的爸爸有結婚，而他們家只有她一個孩子，媽媽最近詢問她下個月要不要一起去掃墓，但她因為上班、上課時間卡到只好拒絕，媽媽聽見回答後忍不住嘆說「沒有空沒關係啦，我只是想之後就剩你了，看你要不要去」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO坦言，她確實不喜歡掃墓，原因是怕香的味道，加上塔位那邊又超級濃，過世的長輩中也只有對阿嬤有感情，其他人就完全沒有印象，現在老家還單身的親戚會幫忙祭拜，但她擔心未來若長輩都過世了，她一個人究竟該怎麼處理祖先牌位、掃墓等。

原PO說，家裡現在沒有神明廳，沒有辦法定時去拜拜，況且未來她出嫁有自己的家庭後又該怎麼辦，畢竟她的老家距離有點遠，「我身邊的朋友大多是女生，都說以後給弟弟或哥哥負責，或其它親戚有在拜」、「我不希望完全不處理神明這件事，我覺得會很不尊重，不知道大家有沒有遇到類似情況，」

貼文一出立刻引發網友熱議，發現許多人都有類似的困擾，有人說，「我至今都是無腦跟家人拜拜，所有要準備的東西都不清楚，也許到了我這代，掃墓的傳統可能就消失了」、「少子化，以後掃墓除非大家庭，不然連過年拜訪也只會越來越少了」。

也有人說，「別說我願不願意去了，我連墓都找不到，整個山頭的墓，到底我爸怎麼知道從哪邊要拐進去，然後怎麼走才會到」、「我家是都放在佛光山了，沒香味也很方便還有冷氣吹」、「真的在意的話，可以跟長輩討論請去宮廟，有空去拜拜就好」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
570 1 9807 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陸採耳店爆「擦邊服務」　女技師「爬上男客身」主動扒褲子

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

家族同輩只有自己！妹子求助未來掃墓怎辦　網共鳴：習俗要斷在這代了

強烈大陸冷氣團來襲　「全台降溫」雨勢增強

家寧媽恐「陷入兩難」！Andy爆頻道收入預估破億　律師曝可能局面

居民檢舉一堆車違停　女警發文「辦喪事要那麼殘忍嗎」網友吵翻

快訊／3縣市低溫特報！強烈大陸冷氣團影響　急凍跌破10度

快訊／玉山步道「風口鐵柵欄」塌陷脫離！玉山國家公園示警

水逆開始了！資料快備份　12星座「生存指南」一次看

共享電動車平台「宣布終止服務」！高雄人錯愕：高中回憶掰了

傳家寧一家轉送Andy「情人節口紅」　廟方澄清了

律師列「家寧媽媽犯了5大錯誤」　笑：快找Andy和解吧！

非洲舞團跳舞喊「淑惠家寧還錢」！　鏡頭前舉黑板：整碗被妳端走

桃園殯儀館旁地獄諧音梗 他唸出來台語意思笑瘋

眾量級6年賺1億他僅拿695萬　Andy逐條打臉張家6聲明

非洲舞團跳舞喊「淑惠家寧還錢」！　鏡頭前舉黑板：整碗被妳端走

65歲張振寰猝逝！無家屬出面將成「有名無主屍」　公告25天後火化

淋雨親買披薩25％都分不到　網友秒懂笑：劇情熟悉在偷臭

8資深藝人困電梯「狂敲門求救」　出席華岡校慶出意外：嚇死我了

夏于喬摔傷「老公把屎把尿」　承諾：以後好好推輪椅XD

#大S 長眠 #金寶山 玫瑰園　和 #高以翔 僅相隔20米

員林驚見「超大群」流浪狗　民眾嚇壞...公所也喊無奈

家族同輩只有自己！妹子求助未來掃墓怎辦　網共鳴：習俗要斷在這代了

強烈大陸冷氣團來襲　「全台降溫」雨勢增強

家寧媽恐「陷入兩難」！Andy爆頻道收入預估破億　律師曝可能局面

居民檢舉一堆車違停　女警發文「辦喪事要那麼殘忍嗎」網友吵翻

快訊／3縣市低溫特報！強烈大陸冷氣團影響　急凍跌破10度

快訊／玉山步道「風口鐵柵欄」塌陷脫離！玉山國家公園示警

水逆開始了！資料快備份　12星座「生存指南」一次看

共享電動車平台「宣布終止服務」！高雄人錯愕：高中回憶掰了

傳家寧一家轉送Andy「情人節口紅」　廟方澄清了

律師列「家寧媽媽犯了5大錯誤」　笑：快找Andy和解吧！

家族同輩只有自己！妹子求助未來掃墓怎辦　網共鳴：習俗要斷在這代了

青鳥PO排隊連署照超嗨　入鏡者傻眼：我們都拿垃圾在排垃圾車

毀滅性龍捲風狂掃！美國中部已14死、多人傷　宛如災難片

強烈大陸冷氣團來襲　「全台降溫」雨勢增強

凱莉米洛開唱吸1.1萬人朝聖！尖叫聲掀翻巨蛋　狂飆中文喊：高雄

日籍母子遊台遇車禍！貨車「衝上人行道」猛撞　61歲媽噴飛命危

原班人馬！《辣媽辣妹2》睽違22年回歸　琳賽蘿涵辣度加倍

賓利「特別訂製Batur跑車」登場！3輛右駕之一滿滿玫瑰金元素上身

家寧媽恐「陷入兩難」！Andy爆頻道收入預估破億　律師曝可能局面

父子福岡旅行釀悲劇！爸爸深夜外出購物　4歲日童飯店墜樓亡

桃園殯儀館旁地獄諧音梗 他唸出來台語意思笑瘋

生活熱門新聞

傳家寧轉送Andy情人節口紅　廟方澄清

4生肖要翻身了！逢春雨事業、財富大爆發

Andy為何叫老師？老粉：與家寧有關

國文作業卡關！高中生「打給作者求救」電話竟通了

即／3縣市低溫特報！急凍跌破10度

家寧又上線！再刪貼文「生日文悄出現1紀錄」網怒

水逆開始了！快看12星座「生存指南」

逆風挺家寧！　台南Josh「一句話」5萬人喊讚

Andy抖出更大的料！他試算「張家要罰2660萬」

今晚開始降溫！「下探7度」時間點曝　高山有望下雪

共享電動車平台終止服務！高雄人錯愕不捨

居民檢舉違停　警：辦喪事要那麼殘忍嗎

這次學聰明了！Andy「火速註冊商標」

律師列「家寧媽媽犯了5大錯誤」　笑：快找Andy和解吧！

更多熱門

相關新聞

祭祖掃墓「不用火」南消防災演練護家園

祭祖掃墓「不用火」南消防災演練護家園

清明節將近，又到祭祖掃墓火警高峰期，台南市消防局第一救災救護大隊於12日辦理「公墓火災搶救演練及防災宣導」，展現出消防局在面對災害應變能力與推廣防火意識的積極作為。

掃墓勿引發火災　消防局曝燒冥紙4要點

掃墓勿引發火災　消防局曝燒冥紙4要點

當天要禁慾！清明節10大禁忌

當天要禁慾！清明節10大禁忌

南消呼籲清明掃墓不用火防災永續保平安

南消呼籲清明掃墓不用火防災永續保平安

連中秋掃墓都禁！北韓強拆深山墳墓火葬遺骸

連中秋掃墓都禁！北韓強拆深山墳墓火葬遺骸

關鍵字：

掃墓

讀者迴響

熱門新聞

陳明真暴瘦現身！認已寫好遺囑

傳家寧轉送Andy情人節口紅　廟方澄清

金秀賢被爆耍大牌「想打羽球」害加班

家寧聲明有4重點　巴毛律師看了搖頭

牛排預告「公開狠愛演解散原因」

快訊／金秀賢「裸體洗碗照」曝光！

白種元被刑事立案！

Ryu新歡曬「貼臉、親嘴」甜蜜照放閃

4生肖要翻身了！逢春雨事業、財富大爆發

金秀賢脫褲照全公開！金賽綸家屬7聲明

屁孩海底撈噴尿...恐賠千萬！父母崩潰：賠不起

4女8男性愛趴搜出222個保險套！主揪女下場曝

Andy為何叫老師？老粉：與家寧有關

家寧又上線！再刪貼文「生日文悄出現1紀錄」網怒

國文作業卡關！高中生「打給作者求救」電話竟通了

更多

最夯影音

更多

非洲舞團跳舞喊「淑惠家寧還錢」！　鏡頭前舉黑板：整碗被妳端走

桃園殯儀館旁地獄諧音梗 他唸出來台語意思笑瘋

眾量級6年賺1億他僅拿695萬　Andy逐條打臉張家6聲明

非洲舞團跳舞喊「淑惠家寧還錢」！　鏡頭前舉黑板：整碗被妳端走

65歲張振寰猝逝！無家屬出面將成「有名無主屍」　公告25天後火化

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面