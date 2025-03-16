家族同輩只有自己！妹子求助未來掃墓怎辦　網共鳴：習俗要斷在這代了

▲網友表示，家族這一輩只有自己1人，對於未來該如何掃墓，感到相當迷茫。（示意圖／記者呂佳賢攝）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣少子化問題日益嚴重，越來越多人選擇不婚不生，一名女網友求助，她的家族這一輩只有自己一個小孩，讓她非常煩惱未來若長輩都走了，剩下自己一個人該怎麼掃墓，貼文一出立刻引發網友熱議，發現許多人都有類似的困擾，甚至有人說，「以後掃墓的傳統可能就消失了」。

原PO在Dcard表示，她的爸爸那個輩分的男性，只有她的爸爸有結婚，而他們家只有她一個孩子，媽媽最近詢問她下個月要不要一起去掃墓，但她因為上班、上課時間卡到只好拒絕，媽媽聽見回答後忍不住嘆說「沒有空沒關係啦，我只是想之後就剩你了，看你要不要去」。

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原PO坦言，她確實不喜歡掃墓，原因是怕香的味道，加上塔位那邊又超級濃，過世的長輩中也只有對阿嬤有感情，其他人就完全沒有印象，現在老家還單身的親戚會幫忙祭拜，但她擔心未來若長輩都過世了，她一個人究竟該怎麼處理祖先牌位、掃墓等。

原PO說，家裡現在沒有神明廳，沒有辦法定時去拜拜，況且未來她出嫁有自己的家庭後又該怎麼辦，畢竟她的老家距離有點遠，「我身邊的朋友大多是女生，都說以後給弟弟或哥哥負責，或其它親戚有在拜」、「我不希望完全不處理神明這件事，我覺得會很不尊重，不知道大家有沒有遇到類似情況，」

貼文一出立刻引發網友熱議，發現許多人都有類似的困擾，有人說，「我至今都是無腦跟家人拜拜，所有要準備的東西都不清楚，也許到了我這代，掃墓的傳統可能就消失了」、「少子化，以後掃墓除非大家庭，不然連過年拜訪也只會越來越少了」。

也有人說，「別說我願不願意去了，我連墓都找不到，整個山頭的墓，到底我爸怎麼知道從哪邊要拐進去，然後怎麼走才會到」、「我家是都放在佛光山了，沒香味也很方便還有冷氣吹」、「真的在意的話，可以跟長輩討論請去宮廟，有空去拜拜就好」。