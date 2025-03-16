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桃園表揚50位績優社工人員　感謝無私付出

▲桃園表揚50位績優社工人員

▲桃園表揚績優社工人員，感謝無私付出。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市114年度績優社工人員表揚典禮，15日於桃園市綜合會議廳舉行。市長張善政恭喜獲獎的50位績優社工並指出，擔任社工除了要接受專業訓練，更需要具備愛心及臨機應變能力，社工工作相當不容易，感謝社工無私的付出與貢獻，讓桃園更加溫暖。

張善政表示，市府將持續培養更多社工，加強訓練與保障，減少社工的工作壓力與風險。另外，感謝見賢思琪社會福利公益基金會本次特別捐贈住宿券予績優社工人員，鼓勵社工在繁忙工作之餘，前往度假放鬆，保持身心健康，希望他們在照顧別人的同時，也能好好照顧自己。

▲桃園表揚50位績優社工人員

▲接受表揚績優社工人員。（圖／市府提供）

社會局表示，每年3月的第3個星期二是世界國際社工日，今年的績優社工人員分為潛力新秀獎、卓越績效獎、卓越超群獎、資深敬業獎、卓越督導獎等 5 類獎項，本次50位獲獎者服務於社會局、家庭暴力暨性侵害防治中心、婦幼發展局、教育局、衛生局及公私立醫療院所、民間團體等領域，在各自的崗位上默默付出，點亮需要幫助的各個社會角落。▲桃園表揚50位績優社工人員

包括：市議員陳美梅、社會局長陳寶民、婦幼局副局長陳先琪、中央大學學務長陳思妤、桃園市社會工作師公會理事長葉嘉嶽、見賢思琪社會福利公益基金會董事師豫玲、台灣兒童暨家庭扶助基金會桃園分事務所主任張伏杉等均一同出席。

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