你是「戀愛腦」嗎？這4星座一談戀愛就瘋了　超容易失去理智

▲巨蟹座的Andy透過「分手後我一無所有」影片，指控前女友家寧及家人，將頻道「眾量級」整碗端走。（圖／取自臉書）

圖文／CTWANT

戀愛真的能讓人變傻嗎？有些人一談戀愛就像變了一個人，無條件為對方付出，甚至忽略身邊朋友和自己的需求。今天我們要揭曉「戀愛腦」最嚴重的4大星座！看看你或身邊的人上榜了嗎？

第1名：雙魚座-全世界只剩下TA

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雙魚座一談戀愛，理智瞬間清空，眼裡只有戀人，連朋友約吃飯都會直接放鳥。他們天生浪漫又愛幻想，認為愛情就該是偶像劇般的甜蜜，甚至願意為對方改變自己的一切，哪怕是明顯的不對等關係也甘之如飴。

戀愛腦指數：★★★★★建議：愛對方也要愛自己，別讓感情變成自己的全部！

第2名：巨蟹座-愛到無法自拔

巨蟹座對戀人極度呵護，甚至把對方當成家人照顧，這聽起來很貼心，但問題是，他們容易「愛過頭」，把自己困在關係裡，無法抽離。如果對方稍微冷淡一點，巨蟹座就會開始焦慮，甚至影響日常生活。

戀愛腦指數：★★★★☆

建議：愛是雙向的，學會適時給彼此空間！

第3名：天秤座-愛到盲目迎合

天秤座談戀愛時，為了讓關係和諧，會無條件迎合對方，甚至改變自己的興趣、價值觀，只為了讓戀人更喜歡自己。他們不想製造衝突，所以即使心裡不願意，也會努力配合，導致長期下來變得不像自己。

戀愛腦指數：★★★★

建議：維持感情的同時，也要堅持自己的立場！

第4名：獅子座-愛到無法控制情緒

獅子座熱情又主導性強，愛上後就像烈火一樣燃燒自己，但當戀人不給足夠關注或回應時，他們的情緒波動極大，容易從極度甜蜜瞬間變成爭吵模式。獅子希望在愛情裡佔據主導地位，但太過強勢反而會讓對方喘不過氣。

戀愛腦指數：★★★☆

建議：愛情不該是控制與掌控，學會理性溝通才能走更長遠！

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