古巴「全國大停電」首都陷一片黑暗　數百萬人受影響

▲古巴14日全國大停電，數百萬人受影響。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

古巴14日晚間發生全國大停電，包括首都哈瓦那（Havana）與其他多省陷入一片黑暗，數百萬人無電可用，就連網路服務也受到影響。

CNN、美聯社等報導，這是古巴最新一起大規模停電事件，首都哈瓦那街頭、建築被黑暗籠罩，街上民眾持手電筒照亮眼前的路，只有擁有發電機的飯店與醫院有照明。除此之外，遠至關達那摩（Guantánamo）、阿特米薩（Artemisa）、聖地牙哥（Santiago de Cuba）與聖克拉拉（Santa Clara）等地方同樣出現大規模停電。

▲首都哈瓦那街頭、建築被黑暗籠罩。（圖／達志影像／美聯社）

依據古巴能源礦業部門表示，在14日晚間8時15分左右，哈瓦那郊區Diezmero變電站發生故障，導致古巴西部發電量大幅下降，國家電力系統癱瘓，正努力搶修中。

這是古巴發生的最新一起大規模停電事件，光是去年年底，古巴歷經3次全國性大規模停電，嚴重經濟危機讓古巴陷入一片黑暗。古巴停電狀況相當頻繁，全國半數以上地區可能在用電高峰期停電，主因是燃料短缺、基礎建設老化。